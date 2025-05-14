NBA｜拓荒者賣盤　出售保羅艾倫遺產　全數收益撥作慈善

微軟共同創辦人保羅艾倫（Paul Allen）生前熱愛擁有的NBA球隊波特蘭拓荒者，但根據他的遺囑，拓荒者最終需被出售，所得將全數用於慈善事業。
這程序已於美國時間周二正式展開，拓荒者亦對外發出公告。其實NBA早已流傳拓荒者出售的消息，只是確切時間一直未明。艾倫於2018年10月離世，之後球隊由其妹妹祖迪艾倫（Jody Allen）接管，同時她亦為艾倫遺產的受託人。祖迪在接手後似乎頗享受作為球隊老闆的身分，而出售程序也拖延至今，令不少拓荒者球迷感到焦急。
不過，推遲出售也有商業考量，待新的球員薪酬協議（CBA）與轉播合約落實後再出售，有助提升球隊估值。
拓荒者市值36.5億美元
根據《CNBC》2025年對NBA球隊的估值報告，拓荒者目前市值約為36.5億美元。而剛被賣出的波士頓塞爾特人，原估值為55億美元，最終成交價卻高達61億美元，這筆交易或將對拓荒者的最終售價產生參考作用。
雖然潛在買家眾多，但球隊遷離波特蘭的可能性極低。NBA有意在太平洋西北地區增設新球隊——西雅圖幾乎已確定會獲得一支擴充球隊，NBA聯盟總裁施華（Adam Silver）自然不希望同區僅餘的另一支球隊離開。因此，新買家更可能會考慮在波特蘭興建新場館，並結合商業地產開發，這已成為聯盟近年的發展趨勢。
場上方面，拓荒者在上季尾段展現出不俗潛力，球會亦已與總經理Joe Cronin與主教練比立斯（Chauncey Billups）續約，展現重建決心。
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