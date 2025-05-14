NBA｜拓荒者賣盤　出售保羅艾倫遺產　全數收益撥作慈善

微軟共同創辦人保羅艾倫（Paul Allen）生前熱愛擁有的NBA球隊波特蘭拓荒者，但根據他的遺囑，拓荒者最終需被出售，所得將全數用於慈善事業。

這程序已於美國時間周二正式展開，拓荒者亦對外發出公告。其實NBA早已流傳拓荒者出售的消息，只是確切時間一直未明。艾倫於2018年10月離世，之後球隊由其妹妹祖迪艾倫（Jody Allen）接管，同時她亦為艾倫遺產的受託人。祖迪在接手後似乎頗享受作為球隊老闆的身分，而出售程序也拖延至今，令不少拓荒者球迷感到焦急。