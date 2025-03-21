NBA｜新星爭上位 馬刺76人誓演好戲

NBA明晨免費直播由馬刺主場火併76人，兩軍同樣飽受主力受傷長休困擾，卻有新星驚喜上位。馬刺的格魯吉亞籍奇兵馬穆基拿舒韋利，剛戰寫下NBA歷史上陣不足20分鐘狂轟34分佳績，協助球隊大勝；而76人在三巨頭缺陣下雖然輸波，但新星基美斯繼續火熱手感，近7場平均入28.1分。兩大新星今場碰頭，必演好戲。(VIU TV 99台3月22日08:00直播)

馬刺近月先後有怪物新人雲班耶馬及新兵主力迪艾朗霍斯因傷提早收咧；球隊由老將「控衛之神」基斯保羅獨撐，戰績低迷在所難免。可是，球隊上仗主場爆冷以120比105擊敗實力分子紐約人時，25歲、NBA生涯度過第4年的馬穆基拿舒韋利，以後備身份上陣約19分鐘，交出14投13中，包括三分球7射全中；共拿下34分9籃板的驚人數據，成為贏波功臣，更寫下聯盟歷史。

另邊廂，76人今季亦飽受「十字軍」問題影響，除了已經宣布今季玩完的中鋒艾比特及保羅佐治缺陣外，三巨頭剩下的泰利斯麥斯續受背傷困擾，連續第9場休戰。

76人目前正展開連續6場客戰之旅，明晨對馬刺是當中第4場；而剛戰作客以100比133受挫雷霆一戰中，基美斯交出28分交足功課，為球隊苦苦支撐。要知道這位24歲的得分後衛，近期正打出生涯最好的表現，已經連續6場取得最少20分；而在近兩星期共7場的數據更達到平均28.1分5.3籃板及4.9助攻。「着火」的基美斯今場與馬穆基拿舒韋利的交鋒，將是76人與馬刺兩支東、西岸同列尾三球隊交手的最大賣點。