NBA｜明星賽勒邦與AD重逢　雲班耶馬「字母哥」組成長名國際隊

今年NBA明星賽以4隊進行3場淘汰賽，當中由奧尼爾（Shaquille O'Neal）、巴克利（Charles Barkley）及堅尼史密夫（Kenny Smith）作為領隊的3隊，在周四（6日）進行了明星選秀。當中奧尼爾選擇了勒邦占士（LeBron James）、史堤芬居里（Stephen Curry）及安東尼戴維斯（Anthony Davis）等冠軍人馬，而巴克利就選擇了多數的外援，包括雲班耶馬（Victor Wembanyama）、安迪杜甘普（Giannis Antetokounmpo）及基爾謝奧斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）。

明星賽今年選擇在三藩市的金州勇士主場進行，同時一改傳統希望以4支球隊對賽，以加強比賽競爭力。並由3位NBA的節目主持擔當3隊領隊，質新人隊合共4隊交手。而全部被投票選上的NBA球星在周四進行了選秀，奧尼爾選擇組成了華麗的陣容，而巴克利就組成國際隊。至於史密夫的隊伍不少都是近年冒起的球星，如「蟻人」艾華士（Anthony Edwards）及謝倫般臣（Jalen Brunson）等。明星賽將會在2月16日進行。