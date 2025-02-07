熱門搜尋:
渣打馬拉松2025 大S離世 DeepSeek 情人節2025 新店關注組 珀岸 行山路線 網上熱話 二手樓 自助餐優惠 好去處 定期存款 C觀點 日本旅遊 啟德體育園 食譜 味美道來
dadblk2 madblk2
返回
體育
2025-02-07 14:56:37

NBA｜明星賽勒邦與AD重逢　雲班耶馬「字母哥」組成長名國際隊

分享：
勒邦占士與安東尼戴維斯將在明星賽重聚。(路透社)

勒邦占士與安東尼戴維斯將在明星賽重聚。(路透社)

adblk5

今年NBA明星賽以4隊進行3場淘汰賽，當中由奧尼爾（Shaquille O'Neal）、巴克利（Charles Barkley）及堅尼史密夫（Kenny Smith）作為領隊的3隊，在周四（6日）進行了明星選秀。當中奧尼爾選擇了勒邦占士（LeBron James）、史堤芬居里（Stephen Curry）及安東尼戴維斯（Anthony Davis）等冠軍人馬，而巴克利就選擇了多數的外援，包括雲班耶馬（Victor Wembanyama）、安迪杜甘普（Giannis Antetokounmpo）及基爾謝奧斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）。

明星賽今年選擇在三藩市的金州勇士主場進行，同時一改傳統希望以4支球隊對賽，以加強比賽競爭力。並由3位NBA的節目主持擔當3隊領隊，質新人隊合共4隊交手。而全部被投票選上的NBA球星在周四進行了選秀，奧尼爾選擇組成了華麗的陣容，而巴克利就組成國際隊。至於史密夫的隊伍不少都是近年冒起的球星，如「蟻人」艾華士（Anthony Edwards）及謝倫般臣（Jalen Brunson）等。明星賽將會在2月16日進行。

adblk6

明星賽陣容：

奧尼爾隊：勒邦占士（LeBron James）、史堤芬居里（Stephen Curry）、安東尼戴維斯（Anthony Davis）、達譚（Jayson Tatum）、杜蘭特（Kevin Durant）、列拿特（Damian Lillard）、占士夏登（James Harden）、謝倫布朗（Jaylen Brown）

巴克利隊：祖傑（Nikola Jokic）、安迪杜甘普（Giannis Antetokounmpo）、基爾謝奧斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、雲班耶馬（Victor Wembanyama）、施安簡（Pascal Siakam）、艾派倫辛根（Alperen Sengun）、唐斯（Karl-Anthony Towns）

史密夫隊：艾華士（Anthony Edwards）、謝倫般臣（Jalen Brunson）、謝倫積遜（Jaren Jackson Jr.）、根寧咸（Cade Cunningham）、加蘭特（Darius Garland）、希路（Tyler Herro）、伊雲莫利（Evan Mobley）、謝倫威廉士（Jalen Williams）

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能