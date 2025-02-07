NBA｜明星賽勒邦與AD重逢　雲班耶馬「字母哥」組成長名國際隊

今年NBA明星賽以4隊進行3場淘汰賽，當中由奧尼爾（Shaquille O'Neal）、巴克利（Charles Barkley）及堅尼史密夫（Kenny Smith）作為領隊的3隊，在周四（6日）進行了明星選秀。當中奧尼爾選擇了勒邦占士（LeBron James）、史堤芬居里（Stephen Curry）及安東尼戴維斯（Anthony Davis）等冠軍人馬，而巴克利就選擇了多數的外援，包括雲班耶馬（Victor Wembanyama）、安迪杜甘普（Giannis Antetokounmpo）及基爾謝奧斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）。
明星賽今年選擇在三藩市的金州勇士主場進行，同時一改傳統希望以4支球隊對賽，以加強比賽競爭力。並由3位NBA的節目主持擔當3隊領隊，質新人隊合共4隊交手。而全部被投票選上的NBA球星在周四進行了選秀，奧尼爾選擇組成了華麗的陣容，而巴克利就組成國際隊。至於史密夫的隊伍不少都是近年冒起的球星，如「蟻人」艾華士（Anthony Edwards）及謝倫般臣（Jalen Brunson）等。明星賽將會在2月16日進行。
🌟 The 2025 #NBAAllStar squads are set! 🌟— NBA (@NBA) February 7, 2025
Team Chuck, Team Kenny and Team Shaq will be joined by the #CastrolRisingStars champions in the mini-tournament on Sunday, Feb. 16 at 8pm/et on TNT. pic.twitter.com/khZnI8Wj8v
明星賽陣容：
奧尼爾隊：勒邦占士（LeBron James）、史堤芬居里（Stephen Curry）、安東尼戴維斯（Anthony Davis）、達譚（Jayson Tatum）、杜蘭特（Kevin Durant）、列拿特（Damian Lillard）、占士夏登（James Harden）、謝倫布朗（Jaylen Brown）
巴克利隊：祖傑（Nikola Jokic）、安迪杜甘普（Giannis Antetokounmpo）、基爾謝奧斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、雲班耶馬（Victor Wembanyama）、施安簡（Pascal Siakam）、艾派倫辛根（Alperen Sengun）、唐斯（Karl-Anthony Towns）
史密夫隊：艾華士（Anthony Edwards）、謝倫般臣（Jalen Brunson）、謝倫積遜（Jaren Jackson Jr.）、根寧咸（Cade Cunningham）、加蘭特（Darius Garland）、希路（Tyler Herro）、伊雲莫利（Evan Mobley）、謝倫威廉士（Jalen Williams）