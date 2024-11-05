近年NBA頻頻改變明星賽（NBA All-Star Game）玩法，試過讓球迷選出明星賽隊長，再由隊長操盤揀卒，挑選隊友進行比賽，並採用「目標分數」結束比賽。上個賽季，又回歸傳統的東西岸對決。不過，這些改變都無法讓 NBA 明星賽變得更具競爭性或吸引力。比賽仍然是毫無防守的入樽和無人干擾的三分球騷。除了明星效應之外，對球迷來說缺乏其他吸引力。

明星賽2025地點三藩市 今屆明星賽將在2月16日在金州勇士主場進行，聯盟惟有繼續度橋，嘗試新的玩法。「我們正在考慮今年明星賽的不同比賽形式。所以這不會是傳統的比賽形式。」NBA總裁蕭華（Adam Silver）說。 到底比賽會怎樣變？答案是還在討論中。 「我們已經和史堤芬居里（Stephen Curry）直接對話。這是他的主場比賽。我知道他非常自豪，希望確保球星們全力以赴，因此我們正在考慮其他比賽形式。」蕭華說。「毫無疑問，球員們對去年的明星賽也感到失望。我們都想在競爭性和娛樂性上為球迷們提供更好的體驗。」

去年二月的明星賽，最受關注的並非正賽，亮點反而是技巧賽，其中居里與WNBA明星恩妮絲古（Sabrina Ionescu）之間的3分球大戰最多人討厭。蕭華表示，這項比賽會回歸，並且可能會擴展。 蕭華續說：「我記得他們在去年比賽結束後，便說需要多於一輪比賽，才能更公平。所以我們會做更多的安排。」 更多技巧賽可能會很有趣，但周日的明星賽，很可能繼續爛下去。 球員怕受傷令明星賽缺乏競爭力 詢問球員為何明星賽變得缺乏競爭力，首要原因就是怕受傷，因為頂尖NBA球員不會為一場無關痛癢的表演賽去衝撞、防守或爭波，尤其是正在為季後賽作最後衝刺階段。對球員來說，完成這個周末活動，履行聯盟和贊助商的義務，然後趕往海灘度過幾天的休息，再回來面對賽季的高壓才是重點。

NFL以3對3取代明星賽 NFL出於同樣原因，取消了明星賽，改為技能競賽。NHL和NBA一樣，嘗試了不同的形式，最終選擇了3對3的比賽形式，這種比賽風格更開放、身體接觸較少。 蕭華似乎還不打算放棄明星賽的概念，儘管最終可能無奈放棄。但無論如何，今年應該會看到一種「另類」的比賽形式。 原文刊登於 Yahoo 體育