NBA｜明星賽最後一日投票「字母哥」大幅領先　勇士連續兩場延期

NBA的明星賽投票會在美國的周五（19日）晚結束，餘下不足24小時。而截至周四（18日）美國時間中午，密爾沃基公鹿的安迪杜甘普（Giannis Antetokounmpo）以超過400萬票在東岸大幅領先，至於西岸就由洛杉磯湖人的勒邦占士（LeBron James）領頭。另外，因為助教的離世，金州勇士連續兩場比賽要改期進行。
NBA全明星賽的投票，賽會在周四中午公布最新的票數，當中東岸領先的是「字母哥」安迪杜甘普，他獲得4,309,630票，與東岸第2名的費城76人中鋒安比（Joel Embiid），相差超過50萬票。而東岸前場的領先，第1是安迪杜甘普、第2安比，第3是波士頓塞爾特人的達譚（Jayson Tatum），不過他們與第4及5的占美畢拿（Jimmy Butler）及謝倫布朗（Jaylen Brown）相差逾200萬票。至於東岸的後衛，領先的是印第安納溜馬的夏利貝頓（Tyrese Haliburton），獲逾271萬票，至於阿特蘭大鷹隊的泰爾楊格（Trae Young）以182萬票排第2，公鹿列拿特（Damian Lillard）落後約9萬票排第3。
LeBron James and Giannis Antetokounmpo lead their respective conferences in the third fan returns of #NBAAllStar Voting presented by AT&T.— NBA Communications (@NBAPR) January 18, 2024
Fans account for 50% of the vote to decide All-Star starters. NBA players and a media panel account for 25% each. pic.twitter.com/fyGeQXgEhH
至於西岸方面，勒邦占士獲得3,938,571票，而第2是丹佛金塊的祖傑（Nikola Jokic），他獲得350萬票，同為前場的第2。西岸前場第3是鳳凰城太陽的杜蘭特（Kevin Durant），3人的得票同樣與第4、5位的安東尼戴維斯（Anthony Davis）及利拿特（Kawhi Leonard）。而西岸後衛領先的是達拉斯獨行俠的當錫（Luka Doncic），他獲320萬票，而史堤芬居里（Stephen Curry）排第2，第3是奧克拉荷馬城雷霆的基爾謝奧斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）。
木狼118:103贏灰熊
另外，金州勇士的助教米洛積域（Dejan Milojevic）突發心臟病死亡事件，原定周五對獨行俠的比賽同樣需要延期。至於完成的比賽，西岸領先的木狼以118:103擊敗孟菲斯灰熊，而溜馬就以126:121擊敗薩克拉門托帝王。