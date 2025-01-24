NBA｜明星賽正選出爐　勒邦占士第21次入選

NBA全明星賽的正選名單，在美國時間的周四（23日）公布。當中勒邦占士（LeBron James）以第21次入選，將自己的紀錄延長。他與祖傑（Nikola Jokic）、杜蘭特（Kevin Durant）、基爾謝奧斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）及史堤芬居里（Stephen Curry）成為西岸最高得票的正選。不過最後的分組還要等之後由各隊領隊決定。

全明星賽會在下月在金州勇士主場的三藩市進行，而球迷票選的東西岸正選陣容在周四公布。當中西岸的勒邦占士、祖傑、杜蘭特、基爾謝奧斯阿歷山大及史堤芬居里成為西岸正選5人，而東岸就有安迪杜甘普（Giannis Antetokounmpo）、達譚（Jayson Tatum）、當洛雲米歇爾（Jayson Tatum）、謝倫般臣（Jalen Brunson）及唐斯（Anthony Towns）。在去年已打破最多入選紀錄的勒邦，今年將自己的紀錄延長至第21次。而居里其實都已經11次，「字母哥」安迪杜甘普就第9次，而祖傑亦已是第7次。