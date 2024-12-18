NBA｜明星賽落實改制變4隊　杜蘭特率先表態反對

NBA明星賽今年落實改制，由以往的兩支隊伍作賽，改為4隊進行3場的小型賽事。當中作為NBA旁述的巴克利（Charles Barkley）、奧尼爾（Shaquille O’Neal）及堅尼史密夫（Kenny Smith）會成為其中3隊的領隊挑選球員。新一屆明星賽會在明年2月在三藩市金州勇士的主場舉行。然而鳳凰城太陽的球星杜蘭特（Kevin Durant）已表明不滿。

上季的明星賽因為球星們防守欠缺積極，而遭受到各方的批評，故此NBA決定在新一屆的明星賽改制，24位獲票選的NBA全明星將分為3隊，每隊8人，連同新秀隊進行3場的淘汰賽。其中作為NBA旁述的3位前NBA球員巴克利、奧尼爾及史密夫3人作為3隊全明星隊的領隊，而新秀隊就由WNBA的退役明星簡迪絲柏加（Candace Parker）領軍。