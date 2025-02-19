朗尼獲加今季效力立陶宛球隊，征戰歐洲籃球聯賽 (EuroLeague)。他與球隊的合約中設有NBA跳出條款，而該條款於周二到期。根據資深NBA記者Marc Stein的報導，76人隊趕在最後期限前簽下獲加，以應對後衛哥頓 (Eric Gordon) 因手腕傷勢無限期缺陣的情況。

據其經理人向ESPN 透露，獲加已於美國時間周二與費城76人達成最後一刻的協議，簽下一份2年300萬美元的合約。

現年26歲的獲加，於2018年NBA選秀中被聖安東尼奧馬刺以第18順位選中，當時他來自邁亞密大學。上賽季效力於布魯克林籃網，場均後備上陣貢獻9.7分和2.2個籃板。而在今季的歐聯中，他在19場比賽中場均交出13.6分和3.2個籃板的成績。

去年被塞爾特人裁掉

獲加原本於去年8月與波士頓塞爾特人簽約，但在賽季開始前被裁掉。自此，他一直尋求重返NBA的機會，期間曾吸引明尼蘇達木狼 、熱火和丹佛金塊的關注，最終與費城76人達成協議。

目前尚未確定獲加何時會在費城迎來處子戰，這也將是他NBA生涯的第四支球隊。76人將於周四明星賽周末後主場迎戰塞爾特人。球隊目前戰績20勝34負，整個賽季都受到傷病困擾——尤其是球星安比 (Joel Embiid)，本賽季僅出賽17場。76人在明星賽周末前遭遇五連敗。