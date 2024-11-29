NBA｜木狼內訌 無力阻高速快艇

NBA盃香港時間明晨再演多場大戰，其中西岸A組會有木狼主場迎戰快艇。主隊目前在小組3戰1勝2負，陷出局邊緣，球隊近況低迷，主將「蟻俠」安東尼愛德華斯(Anthony Edwards)剛戰不敵帝王後，公開表示對球隊狀況不滿，怒轟全隊各自為戰；反觀快艇今季在「大鬍子」夏登(James Harden)回勇之下，近績出色，有力斬殺木狼向出線邁進。(VIU TV 99台11月30日08:30直播)
木狼剛在常規賽主場迎戰帝王，於尾節一度領先12分下，最終反輸104比115；首席球星愛德華斯全場24投9中攻入29分，可惜仍未能帶隊扭轉近期頹勢，遭逢4連敗。木狼現時在常規賽總成績為8勝10負，於NBA盃戰績同樣不濟；對於這支去季季後賽殺入西決球隊而言，當然難以接受。
木狼季前將主將唐斯放走，換來蘭度爾及迪雲辛素，可惜卻未能為球隊帶來理想化學作用。「蟻俠」上仗十後公開不滿：「我們現時內部就是極度軟弱，大家都不敢與其他隊友溝通，就像一整群小孩子在玩耍般；我們必須盡快解決，不能再這樣走下去。」愛德華斯在比賽期間不斷與隊友蘭度爾及高拔等爭論，內部氣氛極差；他就連球迷對球隊不斷發出噓聲一事，亦不滿指對他們是欠缺一份尊重。
另一邊廂的快艇卻愈戰愈勇，連同剛戰作客以121比96大炒巫師，近7場拿下6勝；而在NBA盃小組則是兩戰1勝1負，正力爭兩個最佳小組次名出線資格。球隊主力夏登今季表現回勇，剛戰更只上陣約32分鐘，便攻入今季個人新高的43分；在另一主力李安納休戰期間，「大鬍子」引領球隊挺進。以快艇現時高速勁勢，木狼縱有地利，恐怕亦無力抵擋。