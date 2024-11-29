NBA｜木狼內訌 無力阻高速快艇

NBA盃香港時間明晨再演多場大戰，其中西岸A組會有木狼主場迎戰快艇。主隊目前在小組3戰1勝2負，陷出局邊緣，球隊近況低迷，主將「蟻俠」安東尼愛德華斯(Anthony Edwards)剛戰不敵帝王後，公開表示對球隊狀況不滿，怒轟全隊各自為戰；反觀快艇今季在「大鬍子」夏登(James Harden)回勇之下，近績出色，有力斬殺木狼向出線邁進。(VIU TV 99台11月30日08:30直播)

木狼剛在常規賽主場迎戰帝王，於尾節一度領先12分下，最終反輸104比115；首席球星愛德華斯全場24投9中攻入29分，可惜仍未能帶隊扭轉近期頹勢，遭逢4連敗。木狼現時在常規賽總成績為8勝10負，於NBA盃戰績同樣不濟；對於這支去季季後賽殺入西決球隊而言，當然難以接受。