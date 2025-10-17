2025至26年NBA球季即將展開！我們將逐一分析焦點球隊的關鍵問題、最佳與最壞情境，以及勝場預測。
明尼蘇達木狼2024至25年賽季成績
木狼戰績：49勝33負（西岸第6，西岸決賽敗於雷霆）
木狼進攻效率：115.7（聯盟第8）
木狼防守效率：110.8（聯盟第6）
木狼休賽期動向
加入：比寧加（Joan Beringer）
離隊：阿歷山大獲加（Nickeil Alexander-Walker）、加沙（Luka Garza）、米洛（Josh Minott）
關鍵問題：艾華士是否準備好邁向MVP級別？
木狼隊史上首次連續2年闖入西岸決賽，正式躋身聯盟強權行列。球隊的核心是年僅24歲的「蟻人」艾華士（Anthony Edwards），理應在未來多年持續競爭。不過，光是「維持現狀」已經不夠。
木狼的目標是總冠軍，因為他們擁有一名可被列為聯盟前五名的球員。艾華士過去2季都入選年度第2隊，並兩度在MVP票選中排名前7。
但這仍不足以奪冠。木狼在近兩年季後賽相繼敗給由當錫（Luka Doncic）領軍的達拉斯獨行俠與基爾謝奧斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）領軍的奧克拉荷馬城雷霆。
木狼需要艾華士在每一個系列賽中都是場上最出色的球員——而他確實有這個潛力。艾華士上季場均攻下生涯新高27.6分，命中率45%、3分命中率40%、罰球命中率84%，另有5.7籃板與4.5助攻。
不過，數據顯示木狼在他不在場時，每百回合反而多得0.6分，這對頂級球星而言是不該出現。艾華士必須在攻防兩端提升整體帶動力，就像他季後賽時的表現那樣，當他在場時球隊每百回合淨勝5.1分。
艾華士去年面對包夾時多次陷入困境，甚至公開表達沮喪。作為球隊核心，他必須學會面對所有防守策略並找到解法。這是他第六個賽季，是時候開始成熟。
艾華士才24歲，多數球星直到26、27歲才真正達到冠軍級水準。勒邦占士（LeBron James）與米高佐敦（Michael Jordan）皆如此，達譚（Jayson Tatum）與亞歷山大亦然。再過兩年，艾華士的上限會更加可怕。
高拔蘭度高峰期有限
然而，木狼的核心已經老化。防守中樞高拔（Rudy Gobert）已33歲，控衛干尼（Mike Conley）37歲，蘭度（Julius Randle）11月將滿31歲。
球隊仍有年輕力量，如25歲的麥丹尼爾斯（Jaden McDaniels）、26歲的拿斯列特（Naz Reid）與首輪新秀比寧加（Beringer），但球隊整體仍以「即戰力」為主。這支球隊的薪資結構也清楚反映，他們要「現在就要贏」。
木狼必須視艾華士的成長速度來決定未來方向。若他今年就能證明自己能成為系列賽中最頂尖的球員，那球隊就要全力配合他的步伐。但若操之過急、在他尚未準備好時貿然交易補強，將得不償失。
如果艾華士今年仍未完全突破，而3大老將逐漸退步，那麼2年後（當艾華士完全成熟）再重整隊伍，或許更為現實。屆時，球隊可能轉向以年輕核心為主，並考慮送走部份老將。
木狼最佳情況
艾華士完成全面飛躍，成為MVP有力競爭者。蘭度發揮穩定，高拔保持防守統治力，干尼持續冷靜組織。新人同步成長，木狼有望成為真正有能力奪下西岸冠軍的球隊。
如果一切崩潰
艾華士在組織與決策上進步有限，蘭度狀態起伏，球隊因此跌出西岸頂級行列，尤其當金塊與火箭進步時更顯落差。木狼或許得考慮交易高拔，讓拿斯列特（Naz Reid）成為未來中鋒，並以艾華士為核心重新構建。
木狼2025至26年賽程
揭幕戰：10月22日作客波特蘭拓荒者（香港時間11月23日上午10時開賽）
木狼預測勝場線：50.5
作者：Ben Rohrbach
原文： Minnesota Timberwolves 2025-26 season preview: Anthony Edwards MVP leap? It's a must to win the West
原文刊登於 Yahoo 體育