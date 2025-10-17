2025至26年NBA球季即將展開！我們將逐一分析焦點球隊的關鍵問題、最佳與最壞情境，以及勝場預測。

關鍵問題：艾華士是否準備好邁向MVP級別？

木狼隊史上首次連續2年闖入西岸決賽，正式躋身聯盟強權行列。球隊的核心是年僅24歲的「蟻人」艾華士（Anthony Edwards），理應在未來多年持續競爭。不過，光是「維持現狀」已經不夠。

木狼的目標是總冠軍，因為他們擁有一名可被列為聯盟前五名的球員。艾華士過去2季都入選年度第2隊，並兩度在MVP票選中排名前7。

但這仍不足以奪冠。木狼在近兩年季後賽相繼敗給由當錫（Luka Doncic）領軍的達拉斯獨行俠與基爾謝奧斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）領軍的奧克拉荷馬城雷霆。

木狼需要艾華士在每一個系列賽中都是場上最出色的球員——而他確實有這個潛力。艾華士上季場均攻下生涯新高27.6分，命中率45%、3分命中率40%、罰球命中率84%，另有5.7籃板與4.5助攻。