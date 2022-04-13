NBA︱木狼籃網率先從附加賽晉級

NBA季後賽的附加賽率先展開，布魯克林籃網與明尼蘇達木狼雙雙取得東西岸的出線資格。其中籃網在艾榮（Kyrie Irving）獨取34分及12次助攻，以115:108擊敗克里夫蘭騎士，取得東岸的7號種子資格。而西岸的木狼就以109:104擊敗洛杉磯快艇，成為西岸7號種子。

在季後賽的附加賽，東西岸的第7名與第8名先進行一場的比賽，勝方可取得第7種子資格晉級季後賽，而落敗的一隊還可與另一場附加賽勝方再戰一場爭第8號種子的資格。而籃網在艾榮全面復出之下，表現神勇。在全場領先，兼且最多帶開過22分之下，籃網以115:108擊敗騎士，艾榮就以34分成為今場得分最多的球員，他同時亦有12次助攻，隊友的杜蘭特（Kevin Durant）也有25分及11次助攻。而籃網全隊有5人交出雙位數得分。籃網將會在季後賽首圈，面對東岸第2的波士頓塞爾特人。

籃網季後賽對塞爾特人

至在西岸的附加賽，木狼與快艇戰情就相對激烈。快艇雖然最多領先過10分，可是木狼在第4節開始力追，最終以109:104擊敗快艇，率先晉身季後賽。快艇的保羅佐治（Paul George）今場取得最多的34分，不過木狼的艾華士（Anthony Edwards）及迪安基路羅素（D'Angelo Russell）分別取得30及29分，令木狼取得西岸的第7號種子。木狼在季後賽首圈，將會對孟菲斯灰熊。