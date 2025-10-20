NBA｜杜蘭特加盟火箭　未開咧先獲9000萬美金續約2年

侯斯頓火箭在周日（19日）宣布，與上季尾從鳳凰城太陽交易而來的杜蘭特（Kevin Durant）續約2年，並會有球員選項。而杜蘭特的經理人透露，合約達9,000萬美元。
目前是NBA生涯賺得最多的杜蘭特，在今年7月經過7方交易而加盟火箭。雖然杜蘭特的薪酬可以開到2年1.2億美元，不過據他的生意夥伴向ESPN透露，這位37歲老將放棄了3,000萬美元來換取與球隊續約及為火箭有更多資源增兵。而目前杜蘭特已累積在聯賽賺到5.982億美元，比勒邦占士（LeBron James）的5.839億美元要多。而他在今年的薪金也有5,470萬美元，3年合約就有1.447億元。
15次入選全明星的杜蘭特上賽季的跳投命中率高達49.7%，而中距離更高達53.1%，並且擁有聯盟最佳的運球後跳投命中率。上季杜蘭特在太陽場均取得26.6分、6.0個籃板及4.2次助攻，並已是連續3個賽季取得場均最少25分以及投射命中率50%和3分命中率逾40%的成就。而他目前是NBA史上第8位的得分王，他只要今季取得最少990分，就可以超越名將張伯倫（Wilt Chamberlain）及奴域斯基（Dirk Nowitzki）的得分紀錄。太陽今季揭幕戰，全在周二（21日）作客奧克拉荷馬城雷霆。