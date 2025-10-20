NBA｜杜蘭特加盟火箭　未開咧先獲9000萬美金續約2年

侯斯頓火箭在周日（19日）宣布，與上季尾從鳳凰城太陽交易而來的杜蘭特（Kevin Durant）續約2年，並會有球員選項。而杜蘭特的經理人透露，合約達9,000萬美元。

目前是NBA生涯賺得最多的杜蘭特，在今年7月經過7方交易而加盟火箭。雖然杜蘭特的薪酬可以開到2年1.2億美元，不過據他的生意夥伴向ESPN透露，這位37歲老將放棄了3,000萬美元來換取與球隊續約及為火箭有更多資源增兵。而目前杜蘭特已累積在聯賽賺到5.982億美元，比勒邦占士（LeBron James）的5.839億美元要多。而他在今年的薪金也有5,470萬美元，3年合約就有1.447億元。