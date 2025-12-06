NBA｜杜蘭特史上第8人達31000分　今季有望超越佐敦

杜蘭特成為NBA史上第8位生涯達到31,000分的球員。

鳳凰城太陽於今個休賽期按下重啟鍵，完成一宗創NBA紀錄、涉及7隊的交易，把15次入選明星賽的前鋒杜蘭特（Kevin Durant）送往侯斯頓火箭。

太陽已正式從杜蘭特時代翻頁，亦意外地在今季開始首一個多月取得佳績。而美國時間周五（5日）晚，太陽作客火箭時，杜蘭特自然成為焦點人物。

只有大帝得分較他多

在首節比賽中，37歲的杜蘭特射入一個10呎跳投。這類跳投杜蘭特入了無數個，而這一個卻很有意義，成為NBA史上第8位生涯達到31,000分的球員。

在杜蘭特之前達到這境界的，分別有勒邦占士（LeBron James）、渣巴（Kareem Abdul-Jabbar）、卡爾馬龍（Karl Malone）、高比拜仁（Kobe Bryant）、米高佐敦（Michael Jordan）、奴域斯基（Dirk Nowitzki）及張伯倫（Wilt Chamberlain）。換言之現役球員之中，只有大帝得分較他多。一旦占士退休的話，杜蘭特便成現役一哥。