NBA｜東岸一哥活塞不敵熱火　獨行俠負76人

元旦日的NBA常規賽，東岸榜首的底特律活塞主場以112:118不敵邁亞密熱火，球隊近4場僅得1勝。至於另一場達拉斯獨行俠亦以108:123輸給費城76人。

活塞今年在東岸有不錯的成績，賽前主場13勝2負。面對熱火首節，在領先過5分之下，被熱火打出一段12:0反超，第2節雖然活塞力追，不過熱火上半場將活塞的3分命中率壓到只有20%的10投2中，而且只得2個進攻籃板，半場熱火領先63:54。第3節初段，熱火再以一段12:0的攻勢，以比數拉開過22分後，比賽已落入熱火手上，最終熱火贏118:112，並以19勝15負，排東岸第7，而活塞雖然輸波，不過仍以25勝9負在東岸領先。活塞的根寧咸（Cade Cunningham）今場雖然有31分、11次助攻及8個籃板，然而熱火的諾文鮑維（Norman Powell）今場亦取得36分，當中3分球更是14投7中。艾迪巴約（Bam Abdebayo）亦有15分及14個籃板，協助熱火取得4連勝。