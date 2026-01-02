NBA｜東岸一哥活塞不敵熱火　獨行俠負76人

元旦日的NBA常規賽，東岸榜首的底特律活塞主場以112:118不敵邁亞密熱火，球隊近4場僅得1勝。至於另一場達拉斯獨行俠亦以108:123輸給費城76人。
活塞今年在東岸有不錯的成績，賽前主場13勝2負。面對熱火首節，在領先過5分之下，被熱火打出一段12:0反超，第2節雖然活塞力追，不過熱火上半場將活塞的3分命中率壓到只有20%的10投2中，而且只得2個進攻籃板，半場熱火領先63:54。第3節初段，熱火再以一段12:0的攻勢，以比數拉開過22分後，比賽已落入熱火手上，最終熱火贏118:112，並以19勝15負，排東岸第7，而活塞雖然輸波，不過仍以25勝9負在東岸領先。活塞的根寧咸（Cade Cunningham）今場雖然有31分、11次助攻及8個籃板，然而熱火的諾文鮑維（Norman Powell）今場亦取得36分，當中3分球更是14投7中。艾迪巴約（Bam Abdebayo）亦有15分及14個籃板，協助熱火取得4連勝。
狀元對探花法拉格僅得12分
同日的比賽，獨行俠主場以108:123不敵76人，麥斯（Tyrese Maxey）今場為76人攻入34分、10次助攻及8個籃板，至於安比（Joel Embiid）亦有22分貢獻，選秀探花艾治甘比（VJ Edgecombe）今場在距離自己母校只有100英哩的地方首次作賽，為球隊攻入23分。至於選秀狀元的法拉格（Cooper Flagg）今場只為獨行俠取得12分，復出的安東尼戴維斯（Anthony Davis）亦只交出13分及8個籃板，令獨行俠追平今季最差走勢的4連敗。
另外，侯斯頓火箭作客120:96大勝布魯克林籃網。波士頓塞爾特人作客120:106贏薩克拉門托帝王。洛杉磯快艇主場118:101擊敗猶他爵士。