NBA｜東決開打 紐約人迎戰溜馬

NBA東岸決賽明晨正式展開，G1會先由紐約人主場迎戰溜馬，兩軍上圈分別殺敗頭二號種子塞爾特人與騎士。雙方去年季後賽在東岸四強交手，溜馬「搶七」險勝，今次對決肯定又是惡鬥一場。今場最大焦點是最被低估的謝倫般臣火併「被高估」的夏利貝頓，令人期待。( NOW 641台5月22日08:00直播 )

紐約人與溜馬是老對手，在上世紀九十年代種下極大恩怨，當中最令人難忘必是1995年溜馬憑「牙擦蘇」米拿完場前9秒入8分反勝，成為聯盟一大經典。今次再遇，兩軍又是勢均力敵，常規賽以紐約人取得2勝1負略為佔先。

溜馬晉級過程先後打敗了公鹿與騎士，踏入2025年，該隊勝出了七成賽事，是本年最好表現的4支球隊之一(其餘為雷霆、塞爾特人及騎士)。球隊打法極具效率，快速反擊打法銳利，兼擁有多位射手得分點。