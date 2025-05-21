NBA｜東決開打 紐約人迎戰溜馬

NBA東岸決賽明晨正式展開，G1會先由紐約人主場迎戰溜馬，兩軍上圈分別殺敗頭二號種子塞爾特人與騎士。雙方去年季後賽在東岸四強交手，溜馬「搶七」險勝，今次對決肯定又是惡鬥一場。今場最大焦點是最被低估的謝倫般臣火併「被高估」的夏利貝頓，令人期待。( NOW 641台5月22日08:00直播 )
紐約人與溜馬是老對手，在上世紀九十年代種下極大恩怨，當中最令人難忘必是1995年溜馬憑「牙擦蘇」米拿完場前9秒入8分反勝，成為聯盟一大經典。今次再遇，兩軍又是勢均力敵，常規賽以紐約人取得2勝1負略為佔先。
溜馬晉級過程先後打敗了公鹿與騎士，踏入2025年，該隊勝出了七成賽事，是本年最好表現的4支球隊之一(其餘為雷霆、塞爾特人及騎士)。球隊打法極具效率，快速反擊打法銳利，兼擁有多位射手得分點。
泰保迪奧少輪換成憂慮
對手紐約人打法圍繞着內外線雙星唐斯與謝倫般臣，而其餘3位正選祖殊赫治、安奴奧比及米卡布歷捷斯也能攻入平均雙位數得分，主力陣容強勁；唯一挑剔是球隊後備力量不足，主帥泰保迪奧慣常少輪換的打法，或是球隊最大缺點。
兩軍首席球星，其中謝倫般臣3年前從獨行俠加盟紐約人之時，幾乎全城睇淡，認為此子雖然質素不俗，卻是難擔大旗；結果這位殺手控衛卻是持續進步兼具大心臟，領紐約人節節勝利，雖被低估，實力卻是強得驚人。
溜馬的夏利貝頓，今季在一次球員匿名投票中，獲選為聯盟最被高估球員；結果此子在今年季後賽多次絕殺對手，展現超級實力，今次由他與謝倫般臣的對決，隨時會成為兩軍另一次對決的經典。