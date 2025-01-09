NBA｜東西岸領頭大戰　騎士終結雷霆15連勝

今季先創下開季15連勝，騎士賽前仍是聯盟最佳的隊伍，不過西岸的雷霆在15連勝的走勢下，與騎士的距離其實只差1場，也是NBA史上第3次由兩支雙位數連勝紀錄球隊對賽，此前一次已是1995年。兩隊今場有30次的互換領先，在最後的1分19秒，騎士領先125:122時，騎士教練挑戰成功推翻裁判對當洛雲米歇爾（Donovan Mitchell）的犯規裁決後，騎士伊雲莫利（Evan Mobley）起手得分，令球隊拉開至5分差距，令騎士最終以129:122擊敗雷霆。

騎士的查列特艾倫（Jarrett Allen）個人攻入25分及11個籃板，莫利也有21分及10個籃板，而全隊有7人取得雙位數得分。雷霆的謝奧斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）就取得全場最多的31分，謝倫威廉士（Jalen Williams）亦有25分，但是仍無法阻止球隊自去年12月1日以來的首場敗仗。騎士目前以32勝4負戰績，繼續在聯盟領先，也是歷史上頭36場後第5支戰績最好的球隊。至於雷霆就仍在西岸領先。

公鹿輕取馬刺16分

同日其他比賽，公鹿有安迪杜甘普（Giannis Antetokounmpo）、布魯克盧比斯（Brook Lopez）及列拿特（Damian Lillard）取得超過20分之下，以121:105擊敗馬刺。而丹佛金塊雖然繼續缺少祖傑（Nikola Jokic），但球隊仍以126:101擊敗洛杉磯快艇。