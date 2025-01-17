NBA｜東西岸「一哥」再戰　雷霆復仇20分破騎士追平戰績

東西岸的兩支榜首球隊今季再度對壘，奧克拉荷馬城雷霆成功在主場復仇，以134:114大勝克里夫蘭騎士，讓雙方的戰績追平至同為34勝6負，不過今場輸20分是騎士在本賽季暫時最大的敗績。另外洛杉磯快艇在大勝完布魯克林籃網後，作客波特蘭，再炒拓荒者29分。而侯斯頓火箭連勝到第5場止步，球隊作客不敵薩克拉門托帝王。

上場作客不敵騎士，相隔一個多星期兩隊易地再戰，雷霆吸取上仗落敗的經驗，今仗未有放鬆。在首節騎士雖然曾領先過12:10，但雷霆以一波22:2的攻勢，完第1節已領先32:14。之後3節的比賽騎士未能追回分差，最終輸114:134，是騎士今季輸得最多的一場。作為聯盟防守最佳的球隊，騎士今場徹底被擊潰，雷霆首3節的命中率達到60.3%。基爾謝奧斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）今場僅上陣3節，不過已為雷霆攻入40分及交出8個助攻，而雷霆全隊就有6人得分上雙。