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體育
2025-05-26 10:44:00

NBA｜根寧咸入選年度三隊　觸發獎勵條款獲活塞加薪4500萬美元

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NBA｜根寧咸（Cade Cunningham）入選年度三隊　觸發獎勵條款獲活塞加薪4500萬美元。（資料圖片）

NBA｜根寧咸（Cade Cunningham）入選年度三隊　觸發獎勵條款獲活塞加薪4500萬美元。（資料圖片）

底特律活塞今年戰績飆升，自2008年以來首次贏得NBA季後賽勝仗，觀眾人數更創16年新高，球隊經營亦連帶大幅改善。

活塞表現亮麗，主要功臣必然是控衛根寧咸（Cade Cunningham）。他本季表現進步明顯，場均26.1分（聯盟第9）、9.1次助攻（第4）、6.1籃板，全面創下生涯新高，亦曾入選「最有進步球員」最終候選人名單。

根寧咸更入選2025年度NBA第三隊，觸發合約中的獎勵條款，獲得活塞加薪4,500萬美元。

作為2021年選秀狀元，根寧咸於去年夏天簽下延長合約，原定按薪資上限25%計算（5年2.24億美元），但合約中設有獎勵機制——只要入選年度最佳陣容，便可提升至上限30%（5年2.69億美元）。

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安迪杜甘普（Giannis Antetokounmpo）、基治奧斯阿歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)、祖傑（Nikola Jokic）、當洛雲米歇爾（Donovan Mitchell）及達譚（Jayson Tatum）入選NBA最佳陣容一隊。 謝倫般臣（Jalen Brunson）、居里（Stephen Curry）、艾華士（Anthony Edwards）、勒邦占士（Lebron James）、伊雲莫比利(Evan Mobley)入選NBA最佳陣容二隊。 根寧咸（Cade Cunningham）、夏利貝頓（Tyrese Haliburton）、夏登（James Harden）、的唐斯（Karl-Anthony Towns）、謝倫威廉士（Jalen Williams）入選NBA最佳陣容三隊。 NBA｜根寧咸（Cade Cunningham）今季場均26.1分，為全NBA第9。（資料圖片） NBA｜根寧咸（Cade Cunningham）助活塞取得自2008年後首場勝仗，是球隊核心。（資料圖片）

伊雲莫比利膺最佳防守球員

另一個取得加薪資格的方法是獲選為「最佳防守球員」（DPOY），與根寧咸同屆的伊雲莫比利（Evan Mobley）便憑此提前獲得頂薪資格。今年莫比利入選年度陣容二隊，但即使未入選，亦已提前鎖定獎金。

對球員而言，這類激勵條款無疑是好事；但對球隊而言，卻可能是財政壓力。克里夫蘭來季已面臨豪華稅壓力，為滿足莫比利的加薪，有可能被迫割捨如Sam Merrill或泰爾謝路美（Ty Jerome）等角色球員。

反觀活塞，根據 Spotrac 資料仍有至少1,000萬美元薪資空間，因此相對輕鬆地就能給予根寧咸應得的薪酬。

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原文刊登於 Yahoo 體育

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