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體育
2024-10-21 12:31:23

NBA｜河村勇輝獲灰熊雙向合約：這只是起步

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在季前熱身賽表現出色的河村勇輝，終獲得灰熊開出雙向合約。(路透社)

在季前熱身賽表現出色的河村勇輝，終獲得灰熊開出雙向合約。(路透社)

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在NBA季前熱身賽有好表現的日本籃球代表河村勇輝，在周日（20日）獲孟菲斯灰熊宣布簽下雙向合約（two-way contract），今日（21日）透過社交媒體表達感想。他指，雖然獲得了雙向合約，但這只是自己的起步，往後也會有更多的挑戰，故此會繼續努力爭取表現。

身高只有1米72的河村勇輝，在NBA球員之中確實就是較矮的一員。在熱身賽的初期，雖然防守表現落力，但身高的優勢也局限他的表現。然而憑着不斷的走動，以勤勞來彌補身高差異，也讓他在5場熱身賽場均取得4.2個助功的表現，同時在適應了NBA的節奏下，亦最終取得4個3分球的進帳。也讓灰熊先將小柏賓（Scotty Pippen Jr.）的雙向合約「轉正」，以騰出空間簽入河村。

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河村勇輝獲灰熊的雙向合約。(路透社) 河村勇輝獲灰熊的雙向合約。(路透社) 河村勇輝獲灰熊的雙向合約。(路透社)

第5位NBA日本球員

這位第5個登陸NBA的日本球手，在Instagram上就發文表示：「首先，我想感謝灰熊給予我這美妙的機會，也想感謝所有支持我的球迷。我只是處於起步，而這裡還有着很多挑戰。不過我每日都會繼續努力，以站在NBA的場上，並為球隊的勝利作出貢獻。我真切感謝你們的支持。」

曾經獲得NBA機會，但未有上陣過的富樫勇樹，也透過社交媒體向河村送上祝福。過去除了富樫勇樹之外，還有田臥勇太、渡邊雄太、八村壘登陸NBA，不過富樫在之後被達拉斯獨行俠裁走，未有過上陣的機會，而前3人則都有上場，當中渡邊雄太去季也是效力灰熊，而八村壘新賽季暫時仍留在洛杉磯湖人。

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