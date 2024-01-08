NBA｜洛城打吡湖人3分險勝快艇　居里態沉勇士不敵速龍（附比賽精華）

今個賽季的第二次洛杉磯打吡，湖人以106:103擊敗快艇。當中勒邦占士（LeBron James）個人獨取25分，終止快艇的5連勝走勢。至於金州勇士在主場以118:133不敵多倫多速龍，主將的史堤芬居里（Stephen Curry）手頭無靈僅得9分，兼且3分球投射全失。

洛城的打吡，在快艇的四巨頭與湖人勒邦的決戰而受到關注。快艇在今季首次的對賽就輸5分，今次在史達普斯中心再戰，全場雙方最多只領先過10分，合共10次互換領先，足見戰況的激烈。快艇在第4節最後2分鐘試過追至98平手，只是達利安派斯（Taurean Prince）最後階段射入3分及兩記的罰球，成為湖人保住優勢的功臣。