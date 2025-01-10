NBA｜洛杉磯大火湖人比賽延期　主教練列迪克家園被毀

NBA洛杉磯湖人對夏洛特黃蜂的比賽，因為洛杉磯的山火持續而宣布延期，至於湖人的主帥列迪克（JJ Redick）的家在大火中被燒毀。同城的洛杉磯快艇，利拿特（Kawhi Leonard）也獲准暫時離開球隊在洛杉磯照顧受影響的家人。

洛杉磯的山火在當地造成的破壞，波及不少名人，有關地帶有18萬人需要撤離，當包括當地酒店的遊客。而原定周四（9日）湖人在主場對黃蜂的比賽宣布延期，湖人的聲明表示：「我們為洛杉磯而感到悲哀。」他們又表示現時專注在目前最需要的是甚麼。湖人又表示：「我們一直與受到這難以想像情況的人們同在，我們向緊急救援人員以及在人們最需要的時候挺身而出的人表現感謝，洛杉磯，我們與你們同在。」除了湖人之外，與湖人同樣使用加密貨幣網體育館的冰球隊洛杉磯帝王的比賽也需要延期。