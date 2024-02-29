NBA｜洛杉磯打吡勒邦帶領湖人反勝快艇　獨行俠當錫生日交「三雙」擒速龍（附比賽精華）

湖人與快艇兩支洛杉磯球隊，最後一次在同一個共享主場的對賽，在這場具紀念性的比賽，湖人憑勒邦占士（LeBron James）在最後一節力挽狂瀾，協助湖人以116:112反勝快艇。另外，在周三（28日）生日的當錫（Luka Doncic），在個人取得今季第11次「三雙」成績下，帶領達拉斯獨行俠以136:125擊敗多倫多速龍。

自1999年的球季起，快艇就搬到史達普斯中心與湖人共享一個場地，不過在下個賽季，快艇就會有新的主場館，因此這場兩隊今季最後對賽，成為共用主場下的最後一次洛杉磯打吡。即將搬走的快艇，在第2節開始就一度拉開分差，半場快艇以14分領先。到第4節開賽僅3秒，快艇將分數拉開到21分。然而湖人的反勝在這刻開始，勒邦占士在這一節個人就獨取19分，湖人在最後4分鐘將比數追平。之後八村壘的3分令湖人反先，並在之後保住領先優勢，以116:112勝出。