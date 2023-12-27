NBA｜活塞主場6分不敵籃網　錄聯盟破紀錄27連敗（附比賽精華）

底特律活塞創下NBA最尷尬的紀錄，球隊主場以112:118不敵布魯克林籃網，自今季第4場比賽開始，已連續輸了27場，創下NBA史上最長的連敗紀錄，而且還有機會繼續延長。至於西岸榜首的明尼蘇達木狼就作客不敵奧克拉荷馬城雷霆。
上一仗作客紐約被籃網擊敗，活塞已追平NBA的最長連敗紀錄，對上一次贏波已是近兩個月前的開幕第3仗，之後活塞再未有贏過一場。為避免創出最差的戰績，活塞開賽就相當努力，在首節拉開過最多14分下，第1節領先31:25。只是第2節已經被籃網趕過，之後在第3節曾稍微取得過機會，但到最後一節仍然要落敗，以112:118輸給對手。
活塞的根寧咸（Cade Cunningham）今場個人取得41分還有9個籃板，隊友的保丹奴域（Bojan Bogdanovic）亦有23分的進帳，只是籃網有6人取得雙位數得分。根寧咸賽後表示：「無論在場上還是在更衣室，都有大量對我的信任。每一日，我嘗試領導團隊，而我仍未取得成功。」
至於在西岸榜首的木狼就再次輸波，基爾謝奧斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）取得34分下，帶領雷霆以129:106擊敗木狼。雷霆今場正選5人齊齊取得雙位數得分，而達6成的投射命中率，更讓雷霆得以輾壓木狼，在全場只落後過3分之下，雷霆在首節餘下8分27秒開始就未從落後，並一直將比分拉開。木狼落敗後雖然仍然在西岸以22勝7負領先，不過聯盟的最佳戰績就落入東岸榜首的波士頓塞爾特人身上。