NBA｜活塞主場6分不敵籃網　錄聯盟破紀錄27連敗（附比賽精華）

底特律活塞創下NBA最尷尬的紀錄，球隊主場以112:118不敵布魯克林籃網，自今季第4場比賽開始，已連續輸了27場，創下NBA史上最長的連敗紀錄，而且還有機會繼續延長。至於西岸榜首的明尼蘇達木狼就作客不敵奧克拉荷馬城雷霆。

上一仗作客紐約被籃網擊敗，活塞已追平NBA的最長連敗紀錄，對上一次贏波已是近兩個月前的開幕第3仗，之後活塞再未有贏過一場。為避免創出最差的戰績，活塞開賽就相當努力，在首節拉開過最多14分下，第1節領先31:25。只是第2節已經被籃網趕過，之後在第3節曾稍微取得過機會，但到最後一節仍然要落敗，以112:118輸給對手。