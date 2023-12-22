NBA｜活塞8分不敵爵士錄25連敗　球迷不滿高呼賣掉球隊（附比賽精華）

底特律活塞繼續延續球隊的恥辱性紀錄，在主場以111:119不敵猶他爵士，錄得球隊史上最差的25連敗紀錄，距離聯盟最差的紀錄只欠多一敗，球迷在場上高呼「出售球隊」以示不滿。

今季28場比賽只得2勝的活塞，對上一仗的勝仗已是季初前3場的事。難怪在底特律的球迷，在球隊再輸之後高呼「出售球隊」的口號。今季首度出任主帥的莫迪威廉士（Monty Williams）在賽後表示：「我要小心我的言辭，因為這帶來的傷害可能更大。球隊在這一晚因為籃板和失誤而失分，這是難以置信，我們難以理解如何在各方面表現出色起來。」為球隊今仗攻入28分及10次助攻的根寧咸（Cade Cunningham）就指：「我們不應該是2勝26負，我們不至於這樣差。我認為我們可以翻身的，我們可以打出更好的籃球。」