NBA｜活塞8分不敵爵士錄25連敗　球迷不滿高呼賣掉球隊（附比賽精華）

底特律活塞繼續延續球隊的恥辱性紀錄，在主場以111:119不敵猶他爵士，錄得球隊史上最差的25連敗紀錄，距離聯盟最差的紀錄只欠多一敗，球迷在場上高呼「出售球隊」以示不滿。
今季28場比賽只得2勝的活塞，對上一仗的勝仗已是季初前3場的事。難怪在底特律的球迷，在球隊再輸之後高呼「出售球隊」的口號。今季首度出任主帥的莫迪威廉士（Monty Williams）在賽後表示：「我要小心我的言辭，因為這帶來的傷害可能更大。球隊在這一晚因為籃板和失誤而失分，這是難以置信，我們難以理解如何在各方面表現出色起來。」為球隊今仗攻入28分及10次助攻的根寧咸（Cade Cunningham）就指：「我們不應該是2勝26負，我們不至於這樣差。我認為我們可以翻身的，我們可以打出更好的籃球。」
活塞今場確實並非無力抵抗，兩隊全場9次打成平手及5次互換領先，而且爵士最多都只領先13分。活塞根寧咸的28分是全場最高得分，只是爵士有多達6人取得雙位數得分，包括27分的奧尼克（Kelly Olynyk）。然而活塞今場有20次的失誤，並因此輸掉27分。NBA史上最差的連敗是2015年的費城76人，球隊在跨越兩季連輸28場，而2011年的克里夫蘭騎士及2014年的76人，則同樣錄得單季26連敗的紀錄。而活塞周末（22日）會作客布魯克林籃網。
木狼118:111擊敗缺勒邦占士湖人
另外西岸榜首的明尼蘇達木狼，面對因傷而缺少了勒邦占士（LeBron James）的洛杉磯湖人，球隊以118:111獲勝。縱使安東尼戴維斯（Anthony Davis）為湖人取得全場最多的31分，但正選5人的有雙位數得分的木狼，在取得15分及13個籃板「雙雙」的高拔（Rudy Gobert）支撐下，艾華士（Anthony Edwards）取得27分，而唐斯（Karl-Anthony Towns）亦有21分的貢獻，協助木狼取得今季第21場勝仗。