NBA｜湖人三分僅負獨行俠　勒邦第四節發力獨取16分（附比賽精華）

上仗突破生涯3.9萬分的勒邦占士（LeBron James），卻未能帶領洛杉磯湖人繼續贏。在主場對達拉斯獨行俠的常規賽，占士雖然第4節攻入16分，不過湖人仍以101:104不敵獨行俠。
38歲的占士，在湖人對猶他爵士的季中錦標賽，取得個人職業生涯第3.9萬分，也是NBA史上首位累積逾3.9萬分的球員，然而湖人在常規賽還是無法繼續連勝。在對獨行俠的比賽，湖人在多數時間落後，兼第3節被拉開過20分差之下，在最後1分16秒一度由占士上籃取得2分反先，可是獨行俠的艾榮（Kyrie Irving）之後先入兩記罰球，再加上在最後22秒射入的3分波，令獨行俠仍反勝104:101。
職業生涯已經取得超過39,000分，占士今場亦有26分進帳，當中16分在第4節取得。只是獨行俠的艾榮與當錫（Luka Doncic）表現更好，艾榮今場取得28分，而當錫就取得全場最多的30分以及12個籃板。
塞爾特人三分險勝公鹿
同樣險勝3分的還有波士頓塞爾特人。綠軍與密爾沃基公鹿再度進行東岸兩強的對決，塞爾特人在7位球員取得雙位數得分，當中包括達譚（Jayson Tatum）取得23分及11個籃板、波辛基斯（Kristaps Porzingis）亦有21分，加上26分的謝倫布朗（Jaylen Brown），令「字母哥」安迪杜甘普（Giannis Antetokounmpo）的21分及15個籃板，也無助公鹿以116:119不敵綠軍。