NBA｜湖人三分僅負獨行俠　勒邦第四節發力獨取16分（附比賽精華）

上仗突破生涯3.9萬分的勒邦占士（LeBron James），卻未能帶領洛杉磯湖人繼續贏。在主場對達拉斯獨行俠的常規賽，占士雖然第4節攻入16分，不過湖人仍以101:104不敵獨行俠。

38歲的占士，在湖人對猶他爵士的季中錦標賽，取得個人職業生涯第3.9萬分，也是NBA史上首位累積逾3.9萬分的球員，然而湖人在常規賽還是無法繼續連勝。在對獨行俠的比賽，湖人在多數時間落後，兼第3節被拉開過20分差之下，在最後1分16秒一度由占士上籃取得2分反先，可是獨行俠的艾榮（Kyrie Irving）之後先入兩記罰球，再加上在最後22秒射入的3分波，令獨行俠仍反勝104:101。