NBA｜湖人主場不敵太陽　勒邦占士復出僅得10分

勒邦占士（LeBron James）上場對新奧爾良鵜鶘休戰後，今仗在對鳳凰城太陽的比賽復出。僅憑最後7分鐘的一次3分，令自己取得10分，保住連續1,297場常規賽取得雙位數得分的紀錄，不過洛杉磯湖人還是在主場以108:125不敵太陽。

占士復出與當錫（Luka Doncic）及列維斯（Austin Reaves）正選，在當鍚首節攻入20分，雙方第1節打成31平手，勒邦首節僅1次起手及命中，取得2分，而太陽主將的迪雲布克（Devin Booker）首節上陣9分多鐘並取得11分後，就因為受傷而離場。第2節湖人被迪朗布魯克斯（Dillon Brooks）轟入15分，太陽以66:52帶開半場。第3節勒邦1分未取之下被太陽最多拉開過21分，太陽的哥連基利斯比（Collin Gillespie）在第4節獨取16分下，太陽最終輕鬆贏125:108，結束湖人7連勝走勢。勒邦今場上陣31分鐘只有尷尬的10分、3次助攻，0籃板的數據。而布魯克斯就為太陽取得全場最多的33分，基利士比亦有生涯最高的28分，以及生涯最多的8次3分命中。