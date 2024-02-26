NBA｜湖人再負太陽　金塊祖傑再交出「三雙」擊退勇士（附比賽精華）

明星賽後因傷休戰一場的勒邦占士（LeBron James），在復出帶領洛杉磯湖人擊敗西岸墊底的聖安東尼奧馬刺，不過之後就迎來一場大挑戰，結果湖人在主場，在幾乎全場落後下，以113:123不敵鳳凰城太陽，在西岸繼續守在第9位。至於西岸第10的金州勇士，主場亦不敵上屆總冠軍的丹佛金塊。
勒邦占士在對馬刺一仗復出，並帶領湖人擊敗墊底的對手。不過在對實力強橫的太陽才是真的考驗。兩隊今季第5次的對賽，頭3次包括季中錦標賽都是湖人取勝，太陽只在上月對賽取勝。然而在這場比賽，湖人自開賽取得過3分領前後，比賽就一面倒在太陽的一邊，太陽在6名球員取得雙位數得分之下，最多拉開過20分，而太陽最終還是保持着領先優勢完場，以123:113獲勝。太陽目前在西岸排第6，而湖人只排第9。
勒邦占士是全場得分最多的球員，今仗攻入28分及交出12次助攻，隊友的安東尼戴維斯（Anthony Davis）亦有22分及14個籃板。然而太陽雖然命中率不及湖人，但勝在正選取分夠多， 5名正選球員最少取得18分，而4人更取得20分以上，當中包括杜蘭特（Kevin Durant）、迪雲布克（Devin Booker）及比爾（Bradley Beal），至於紐傑（Jusuf Nurkic）雖然只有18分，不過他卻摘下22個籃板，當中包括7個進攻籃板。
至於同樣在西岸爭取季後賽席位的勇士，主場就不敵上屆總冠軍的金塊。勇士的史堤芬居里（Stephen Curry）雖然仍然有20分的貢獻，但他今場的3分10投僅得1中，而基利湯臣雖然取得最多的23分，但還是難以獨力支撐。金塊的祖傑（Nikola Jokic）就繼續交出「三雙」，除了獨取全場最多的32分，還有16個籃板及16次的助攻，引領金塊以119:103大勝。金塊目前在西岸雖然排第3，但與前列兩隊只有2場的差距，而勇士就排第10。
熱火對鵜鶘衝突後五人停賽
另外，邁亞密熱火在上周五（23日）對新奧爾良鵜鶘的比賽發生衝突，NBA賽會宣布對5人實施停賽的處分，當中包括熱火主將的占美畢拿（Jimmy Butler），他與隊友的尼高拉祖域（Nikola Jovic），還有鵜鶘的拿治馬素爾（Naji Marshall）同樣要停賽1場。至於鵜鶘的艾華拉度（Jose Alvarado）及熱火的湯馬士拜仁（Thomas Bryant）就同樣要停賽3場。