NBA｜湖人再負太陽　金塊祖傑再交出「三雙」擊退勇士（附比賽精華）

明星賽後因傷休戰一場的勒邦占士（LeBron James），在復出帶領洛杉磯湖人擊敗西岸墊底的聖安東尼奧馬刺，不過之後就迎來一場大挑戰，結果湖人在主場，在幾乎全場落後下，以113:123不敵鳳凰城太陽，在西岸繼續守在第9位。至於西岸第10的金州勇士，主場亦不敵上屆總冠軍的丹佛金塊。

勒邦占士在對馬刺一仗復出，並帶領湖人擊敗墊底的對手。不過在對實力強橫的太陽才是真的考驗。兩隊今季第5次的對賽，頭3次包括季中錦標賽都是湖人取勝，太陽只在上月對賽取勝。然而在這場比賽，湖人自開賽取得過3分領前後，比賽就一面倒在太陽的一邊，太陽在6名球員取得雙位數得分之下，最多拉開過20分，而太陽最終還是保持着領先優勢完場，以123:113獲勝。太陽目前在西岸排第6，而湖人只排第9。