NBA｜湖人列維斯最後1秒絕殺木狼　獨行俠後備發威2分險勝溜馬

在當錫（Luka Doncic）與勒邦占士（LeBron James）仍然缺陣之下，列維斯（Austin Reaves）再當洛杉磯湖人的救世主。在作客明尼亞波利斯，湖人憑列維斯最後1.1秒出手，為球隊以116:115絕殺明尼蘇達木狼，取得作客第2場勝仗。至於上屆總決賽球隊的印第安納溜馬，在缺少主力夏利貝頓（Tyrese Haliburton）下，球隊開季4連敗，作客以105:107不敵達拉斯獨行俠。 當錫及勒邦仍在養傷，今場仍只能作壁上觀。木狼主場有蘭度（Julius Randle）首節轟入13分，一度取得領先。不過第2節，列維斯與艾頓（Deandre Ayton）貢獻火力之下，半場湖人反超62:58。拿拉維亞（Jake LaRavia）第3節為湖人攻入17分，湖人這節一度拉開20分，但是木狼第4節力追之下，蘭度在最後10.2分秒將比分反超115:114。可是最後1.1秒列維斯起手得分，令湖人得以116:115絕殺木狼，開季3勝2負。

湖人今場5人取得雙位數得分，功臣列維斯再交出28分及16次助攻的成績。隊友拿拉維亞都有27分及8個籃板。木狼的得分重任落在蘭度及麥丹尼爾斯（Jaden McDaniels）之上，他們分別取得33及30分，然而湖人還是取下新賽季的第3勝。湖人下一場會對孟菲斯灰熊，而木狼會作客夏洛特黃蜂。 溜馬開季4戰全敗 同日的比賽，上屆決賽亞軍的溜馬今季因為主力夏利貝頓仍在養傷，表現未如理想。面對獨行俠，球隊半場領先過14分下仍反勝為敗，獨行俠在3個後備球員貢獻雙位數得分下，以107:105擊敗溜馬。班頓威廉士（Brandon Williams）今場為獨行俠取得全隊最多的20分，而迪韋特鮑維（Dwight Powell）及迪安基路羅素（D'Angelo Russell），3個後備都取得雙位數，當中鮑維的18分，比正選5人都多。而正選就只有狀元的法拉格（Cooper Flagg）及麥斯基士堤（Max Christie）有雙位數，分別取得15及10分，法拉格今場還有10個籃板及4次助攻。