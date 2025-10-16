NBA｜湖人前瞻：當錫與占士的疑問　能否衝擊總冠軍？

2025至26年NBA球季即將展開！我們將逐一分析焦點球隊的關鍵問題、最佳與最壞情境，以及勝場預測。

關鍵問題：勒邦能否成為當錫需要的共同巨星？

40歲、史上最偉大球員之一的勒邦占士，與NBA有史以來最具榮譽的年輕球星之一當錫（Luka Doncic）同隊，確實令人興奮。單憑名字，湖人就足以被視為強隊，因為他們兩人都太出色了。

但他們是否實際上能作為奪冠雙核搭檔運作，卻是另一回事。勒邦目前因右側坐骨神經痛將缺席開季，這無疑令外界懷疑他是否還能撐起這份與另一位頂薪球星的「雙巨頭」夥伴關係。

當錫現年26歲，狀態看來達生涯最佳，值得圍繞他打造球隊；至於勒邦占士，則可能正走向職業生涯的尾聲。湖人必須思考：繼續將當錫的巔峰歲月押在勒邦仍能維持巔峰的賭注上，是否明智？

如今勒邦的防守力已不如從前，而當錫更從來不是防守強手。進攻上，他們兩人同樣都是控球核心，風格重疊明顯。質疑是合理的——他們還能互相成就嗎？

當然，兩人都是籃球史上最聰明的進攻頭腦之一，理論上能找出共存之道。只要勒邦能恢復健康，他們仍會贏下許多比賽——但問題是：能贏總冠軍嗎？