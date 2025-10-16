NBA｜湖人前瞻：當錫與占士的疑問　能否衝擊總冠軍？

2025至26年NBA球季即將展開！我們將逐一分析焦點球隊的關鍵問題、最佳與最壞情境，以及勝場預測。
洛杉磯湖人2024至25年賽季成績
-
湖人戰績：50勝32負（西岸第2，首輪敗於木狼）
-
湖人進攻效率：115（聯盟第11）
-
湖人防守效率：113.8（聯盟第17）
湖人休賽期動向
-
加入：艾頓（Deandre Ayton）、史密特（Marcus Smart）、拿拉維亞（Jake LaRavia）
-
離隊：芬利史密夫（Dorian Finney-Smith）、古維（Jordan Goodwin）、米頓（Shake Milton）
關鍵問題：勒邦能否成為當錫需要的共同巨星？
40歲、史上最偉大球員之一的勒邦占士，與NBA有史以來最具榮譽的年輕球星之一當錫（Luka Doncic）同隊，確實令人興奮。單憑名字，湖人就足以被視為強隊，因為他們兩人都太出色了。
但他們是否實際上能作為奪冠雙核搭檔運作，卻是另一回事。勒邦目前因右側坐骨神經痛將缺席開季，這無疑令外界懷疑他是否還能撐起這份與另一位頂薪球星的「雙巨頭」夥伴關係。
當錫現年26歲，狀態看來達生涯最佳，值得圍繞他打造球隊；至於勒邦占士，則可能正走向職業生涯的尾聲。湖人必須思考：繼續將當錫的巔峰歲月押在勒邦仍能維持巔峰的賭注上，是否明智？
如今勒邦的防守力已不如從前，而當錫更從來不是防守強手。進攻上，他們兩人同樣都是控球核心，風格重疊明顯。質疑是合理的——他們還能互相成就嗎？
當然，兩人都是籃球史上最聰明的進攻頭腦之一，理論上能找出共存之道。只要勒邦能恢復健康，他們仍會贏下許多比賽——但問題是：能贏總冠軍嗎？
防守仍是最大阻礙。球隊第3主將列維斯（Austin Reaves）並非防守悍將，艾頓也不是。湖人雖簽下前年度最佳防守球員史密特（Marcus Smart），但他31歲後已不復當年活力。這支球隊的防線仍是漏洞百出。上季他們防守排第17，還失去了最佳防守者芬利史密夫（Dorian Finney-Smith）。
別忘了：上季季後賽首輪，當錫與勒邦聯手仍以5場不敵明尼蘇達木狼，湖人卻在休賽期幾乎沒針對這個致命問題補強。
達拉斯獨行俠能闖入2024年總決賽，是因為他們在當錫與艾榮（Kyrie Irving）周圍建構了一支攻防兼備的隊伍；而湖人尚未做到這一點。列維斯與艾頓潛力不錯，但防守貢獻有限。
當錫還年輕，還有時間修正。他正步入巔峰，並已簽下3年1.608億美元的續約合約。勒邦則沒有這樣的時間，他12月便41歲，合同季末到期。
若事實證明這支湖人並非能幫當錫爭冠的陣容，球隊該怎麼辦？是該趁短暫的雙星窗口期內，急忙以交易換取2位攻防兼備球員，送出27 歲的列維斯與選秀權？
但這樣的孤注一擲極可能反噬。若失敗，湖人將在「後勒邦時代」面臨靈活度極低的困局。若退一步，方向就清晰得多：以當錫為核心重建，到時乾脆讓勒邦在季末自由離隊，釋出薪資空間，為當錫尋找一位年齡更相近的頂級搭檔。
畢竟這是湖人，總會有人願意加盟做當錫的旅伴。
勒邦本人是否還想繼續當這個角色也成疑。他的經理人在六月發表聲明：「我們理解一邊想贏、同時又要準備未來的困難。我們會評估現階段什麼對勒邦最好。他希望讓每個賽季都值得，而湖人理解並支持這一點。」
但對勒邦最好的，不一定對當錫最好。湖人很快要做出選擇。短期內會怎樣沒人能斷言，但很明顯——一位球星剛開始他的洛杉磯篇章，而另一位正在書寫終章。要在兩者之間找平衡，或許根本是徒勞。
湖人最佳情況
瘦身後的當錫打出MVP水準；勒邦回歸後健康穩定；史密特重現巔峰，攻防兩端製造混亂；艾頓恢復在鳳凰城太陽時的內線統治力。湖人從一眾球員如八村壘、加比雲森特（Gabe Vincent）、基歷治（Dalton Knecht）、希爾斯（Jaxson Hayes）中挖掘出奇兵，最終成為西岸任何球隊都不敢輕視的對手。畢竟，這可是勒邦占士與盧卡當錫。
若一切崩潰
這支滿是防守漏洞的湖人，立即證明自己並非競爭者。主帥列迪克（JJ Redick）束手無策；勒邦透過幕後管道表達離隊意願。湖人被迫尋求交易，但願意接收一位40歲頂薪球星並付出實質資產的球隊幾乎沒有。化學反應崩壞，球隊最終無緣季後賽。
不過這樣的重頭開始，也許不壞。畢竟，當錫仍是建隊起點。
湖人2025至26年賽季
-
開幕戰：10月21日主場迎戰金州勇士（香港時間10月22日早上10時）
預測勝場線：47.5
作者：Ben Rohrbach
原文： Los Angeles Lakers 2025-26 season preview: Luka Dončić, LeBron James and the big question looming over them
原文刊登於 Yahoo 體育