NBA｜湖人勒邦占士再缺陣　當錫取34分贏鵜鶘

NBA洛杉磯湖人在盃賽取得全勝，晉身八強賽之後，常規賽主場迎戰新奧爾良鵜鶘爭取7連勝。在勒邦占士（LeBron James）再度缺陣之下，有當錫（Luka Doncic）個人獨取34分，還有列維斯（Austin Reaves）的33分，球隊以133:121擊敗鵜鶘。而上屆總冠軍的奧克拉荷馬城雷霆，就以123:115贏波特蘭拓荒者，取得本季第20勝。
上周五（11月28日）當錫攻入35分，為湖人擊敗前東家的達拉斯獨行俠，在NBA盃分組4連勝取得八強資格。湖人周日（11月30日）迎戰鵜鶘，勒邦占士因為左腳受傷再度缺陣，不過湖人首節有當錫狂轟20分，湖人在單節70%的命中率下已取得46分，以46:27領先。比賽之後完全落入湖人控制。最終湖人以133:121輕取鵜鶘，在西岸以7連勝升上次席。而當錫最終取得34分、12個籃板及7次助攻，而列維斯亦有33分及8次的助攻。
雷霆贏拓荒者第12場連勝
至於雷霆也在作客取得12連勝。球隊去到波特蘭對拓荒者，在基爾謝奧斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）取得26分以及荷姆根（Chet Holmgren）的19分與9個籃板，球隊以123:115擊敗拓荒者，今季再取得12連勝。而雷霆也贏得今季的第20場勝仗，並以20勝1負的戰績在常規賽遙遙領先。
同日其他比賽，波士頓塞爾特人以117:115險勝克里夫蘭騎士，佩查特（Payton Pritchard）為綠軍取得今季個人新高的42分，加上謝倫布朗（Jaylen Brown）為球隊交出「三雙」的19分、12個籃板及11次助攻，也是他個人生涯第4次三雙。塞爾特人在東岸排第8。至於阿特蘭大鷹隊就在雙加時之下，以142:134贏費城76人。而侯斯頓火箭以129:101輕取猶他爵士、紐約人116:94贏多倫多速龍、明尼蘇達木狼主場贏聖安東尼奧馬刺125:112，孟菲斯灰熊115:107擊敗薩克拉門托帝王。