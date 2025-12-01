NBA｜湖人勒邦占士再缺陣　當錫取34分贏鵜鶘

NBA洛杉磯湖人在盃賽取得全勝，晉身八強賽之後，常規賽主場迎戰新奧爾良鵜鶘爭取7連勝。在勒邦占士（LeBron James）再度缺陣之下，有當錫（Luka Doncic）個人獨取34分，還有列維斯（Austin Reaves）的33分，球隊以133:121擊敗鵜鶘。而上屆總冠軍的奧克拉荷馬城雷霆，就以123:115贏波特蘭拓荒者，取得本季第20勝。

上周五（11月28日）當錫攻入35分，為湖人擊敗前東家的達拉斯獨行俠，在NBA盃分組4連勝取得八強資格。湖人周日（11月30日）迎戰鵜鶘，勒邦占士因為左腳受傷再度缺陣，不過湖人首節有當錫狂轟20分，湖人在單節70%的命中率下已取得46分，以46:27領先。比賽之後完全落入湖人控制。最終湖人以133:121輕取鵜鶘，在西岸以7連勝升上次席。而當錫最終取得34分、12個籃板及7次助攻，而列維斯亦有33分及8次的助攻。