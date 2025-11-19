NBA｜湖人勒邦占士復出戰爵士　靠當錫轟37分取勝

勒邦占士（LeBron James）休戰個多月後終於復出，不過他僅交出11分，但是隊友當錫（Luka Doncic）獨取37分之下，洛杉磯湖人以140:125擊敗猶他爵士。至於金州勇士雖然有史堤芬居里（Stephen Curry）攻入34分，不過球隊還是以113:121不敵奧蘭多魔術。

40歲的占士因為坐骨神經痛缺席了開季頭14場比賽，今場對爵士終於復出，也正式為他寫下第23個賽季的歷史。然而勒邦首節未進入節奏，僅1次3分起手射失，並交出2次助攻，相反爵士的基約迪佐治（Keyonte George）單節攻入13分，為爵士取得領先。第2節湖人雖然開始力追，一度追至67平手，不過還是再被爵士拉開，半場爵士領先71:67。第3節比賽當錫個人就取得17分之下，為湖人在末段開始反先，之後更是一路帶到尾，最終湖人以140:125成功反勝爵士。勒邦今場只交出11分，但有11次的助攻。當錫不單為球隊貢獻37分，更有9次助攻及4次偷球，而列維斯（Austin Reaves）亦有22分，湖人贏波後戰績改寫為10勝4負。