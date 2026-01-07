NBA｜湖人勒邦占士當錫各取30分贏鵜鶘　雲班耶馬再復出1分不敵灰熊

在勒邦占士（LeBron James）與當錫（Luca Doncic）同取30分之下，洛杉磯湖人作客以111:103擊敗新奧爾良鵜鶘。至於聖安東尼奧馬刺的主力雲班耶馬（Victor Wembanyama）再次復出，但是球隊仍以105:106不敵孟菲斯灰熊。

連贏2場灰熊之後，湖人出發作客新奧爾良。兩隊上半場難分高下，半場11次互換領先，鵜鶘半場反先3分。特里梅菲（Trey Murphy）在第3節為鵜鶘攻入20分，令主隊一度帶開9分，不過第4節鵜鶘命中率只有33.3%，全節僅得17分，湖人在占士單節取得10分之下，以111:103反勝。連贏3場的湖人在西岸排第3。