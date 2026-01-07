NBA｜湖人勒邦占士當錫各取30分贏鵜鶘　雲班耶馬再復出1分不敵灰熊

在勒邦占士（LeBron James）與當錫（Luca Doncic）同取30分之下，洛杉磯湖人作客以111:103擊敗新奧爾良鵜鶘。至於聖安東尼奧馬刺的主力雲班耶馬（Victor Wembanyama）再次復出，但是球隊仍以105:106不敵孟菲斯灰熊。
連贏2場灰熊之後，湖人出發作客新奧爾良。兩隊上半場難分高下，半場11次互換領先，鵜鶘半場反先3分。特里梅菲（Trey Murphy）在第3節為鵜鶘攻入20分，令主隊一度帶開9分，不過第4節鵜鶘命中率只有33.3%，全節僅得17分，湖人在占士單節取得10分之下，以111:103反勝。連贏3場的湖人在西岸排第3。
勒邦占士今場個人攻入30分，還有8個籃板及8次助攻，隊友當錫同樣取得30分以及10次的助攻，而湖人還有艾頓（Deandre Ayton）及史密特（Marcus Smart）取得雙位數得分，當中艾頓有18分及11個籃板的「雙雙」。特里梅菲雖然為鵜鶘貢獻42分，不過球隊整體命中率偏弱只得44%，最終無法阻止湖人贏波。
雲班耶馬後備取30分
在田納西州的孟菲斯，雲班耶馬休戰2場之後，再以後備為馬刺上陣。雖然他今場為馬刺獨取30分，可是灰熊在甘史賓沙（Cam Spencer）取得21分，包括在最後1分半鐘取得的5分，為灰熊以106:105險勝馬刺。灰熊在西岸以16勝20負排第10，而馬刺以25勝11負排西岸第2。同日其他比賽，克里夫蘭騎士作客120:116小勝印第安納溜馬，華盛頓巫師主場贏奧蘭多魔術120:112，明尼蘇達木狼主場大勝邁亞密熱火122:94。