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體育
2023-12-14 12:32:18

NBA｜湖人勒邦占士缺陣照贏馬刺　勇士格連無限期停賽（附比賽精華）

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湖人122:119擊敗馬刺。(美聯社)

湖人122:119擊敗馬刺。(美聯社)

勒邦占士（LeBron James）因為左腳的傷勢只能在後備席當觀眾，不過洛杉磯湖人在作客聖安東尼奧馬刺的比賽，仍然以122:119擊敗對手，取得季中錦標賽後的首場勝仗，而馬刺就已連輸18場。另外金州勇士的達蒙特格連（Draymond Green）因為今季第3次在比賽期間出現暴力行為，被聯盟無限期停賽。

雖然獲得新秀狀元的雲班耶馬（Victor Wembanyama），不過這位僅19歲的法國新星還未能獨挑大樑，馬刺與東岸的底特律活塞其實「不相伯仲」，賽前已連輸17場。面對贏得季中錦標賽的湖人，即使對手缺少了勒邦占士，但仍無招架之力。全場只有3次互換領先，湖人在首節就拉開比數，最多領先過20分，雲班耶馬其實在第4節有努力過，在取得今場30分中的14分，包括兩個關鍵3分波，可是在最後11秒他犯下今場第6次犯規而離場，球隊當時落後3分，最後馬刺無法追回分差，以119:122落敗。

湖人122:119擊敗馬刺。(美聯社) 湖人122:119擊敗馬刺。(美聯社) 湖人122:119擊敗馬刺。(路透社) 湖人122:119擊敗馬刺。(美聯社) 狀元雲班耶馬獨取30仍無力挽回敗局。(美聯社) 勒邦占士因傷休戰。(美聯社)

湖人的安東尼戴維斯（Anthony Davis），今場獨取最多的37分，並有10個籃板及4次偷球。成為勒邦缺陣下的重要一員。至於雲班耶馬今場取得30分及13個籃板，隊友的基頓莊臣（Keldon Johnson）亦有28分進帳，可是在最後一節發力仍無法挽回第18場連敗。

另外NBA周三（13日）宣布，勇士的格連周二（12日）在對鳳凰城太陽一戰轉身打向對手紐傑（Jusuf Nurkic）臉部，被判二級惡意犯規而被趕離場，賽會指「考慮到格連缺體育精神行為的歷史」，對這位前鋒判無限期的停賽。賽會指「他需要符合聯盟及球隊的條例才可以返回比賽。」

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格連今季第3次被逐，被罰無限期停賽。(路透社) 太陽紐傑被打中後倒地。(路透社)
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