NBA｜湖人勒邦占士缺陣照贏馬刺　勇士格連無限期停賽（附比賽精華）

勒邦占士（LeBron James）因為左腳的傷勢只能在後備席當觀眾，不過洛杉磯湖人在作客聖安東尼奧馬刺的比賽，仍然以122:119擊敗對手，取得季中錦標賽後的首場勝仗，而馬刺就已連輸18場。另外金州勇士的達蒙特格連（Draymond Green）因為今季第3次在比賽期間出現暴力行為，被聯盟無限期停賽。

雖然獲得新秀狀元的雲班耶馬（Victor Wembanyama），不過這位僅19歲的法國新星還未能獨挑大樑，馬刺與東岸的底特律活塞其實「不相伯仲」，賽前已連輸17場。面對贏得季中錦標賽的湖人，即使對手缺少了勒邦占士，但仍無招架之力。全場只有3次互換領先，湖人在首節就拉開比數，最多領先過20分，雲班耶馬其實在第4節有努力過，在取得今場30分中的14分，包括兩個關鍵3分波，可是在最後11秒他犯下今場第6次犯規而離場，球隊當時落後3分，最後馬刺無法追回分差，以119:122落敗。