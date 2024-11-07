NBA｜湖人安東尼戴維斯受傷缺陣　勒邦占士父子轟41分不敵灰熊

洛杉磯湖人在缺少安東尼戴維斯（Anthony Davis）之下，作客以114:131不敵孟菲斯灰熊。湖人的球星勒邦占士（LeBron James）今場為球隊取得39分，而兒子的邦尼占士（Bronny James）也有2分貢獻，但還是再招多場大敗。灰熊的日本球星河村勇輝也在今場取得上陣，並首次取得得分。
湖人今場作客灰熊，過去多仗撐起球隊的安東尼戴維斯因傷缺陣，而日本大前鋒的八村壘也有傷，給予了新秀基歷治（Dalton Knect）首次正選機會。湖人今場由勒邦支撐，他全場為湖人取得39分，可是球隊由頭到未都未領先過，首節更是落後過10分。最終湖人全場只有44.1%的命中率之下，以114:131不敵灰熊。
湖人的占士父子未有同場，因為邦尼在最後4分35秒入替父親勒邦，並在最後52秒取得2個罰球機會射入，也是他職業生涯第2次得分，不過他的另外2次3分起手都射失，以及侵犯灰熊的河村勇輝，取得1個犯規。至於河村勇輝也因此獲得2個罰球，取得在NBA生涯的首次得分。不過灰熊查莫拉特（Ja Morant）今場與謝倫積遜（Jaren Jackson Jr.）及謝倫韋爾斯（Jaylen Wells）同樣取得20分，而莫拉特第4節未有上陣。而灰熊新秀的周志豪（Zach Edey）雖然今場只有8分及7個籃板，但在新秀榜上他以場均11.1分、6.5個籃板領先。
塞爾特人主場不敵勇士
另外，上屆冠軍的波士頓塞爾特人就再輸一場，球隊以112:118主場不敵金州勇士。上仗復出的史堤芬居里（Stephen Curry）今場為勇士貢獻27分、9次助攻及7個籃板。綠軍今場有謝倫布朗（Jaylen Brown）的缺陣，影響球隊的進攻流暢，而達譚（Jayson Tatum）今場仍有32分，戴歷韋特（Derrick White）亦有26分進帳。不過塞爾特人在第4節一度反超7分下，還是被勇士再超前，最終無法扳平敗局。而聯盟目前唯一不敗的克里夫蘭騎士，就作客以131:122擊敗新奧爾良鵜鶘，球隊已錄得開季9戰全勝。