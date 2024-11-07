NBA｜湖人安東尼戴維斯受傷缺陣　勒邦占士父子轟41分不敵灰熊

洛杉磯湖人在缺少安東尼戴維斯（Anthony Davis）之下，作客以114:131不敵孟菲斯灰熊。湖人的球星勒邦占士（LeBron James）今場為球隊取得39分，而兒子的邦尼占士（Bronny James）也有2分貢獻，但還是再招多場大敗。灰熊的日本球星河村勇輝也在今場取得上陣，並首次取得得分。

湖人今場作客灰熊，過去多仗撐起球隊的安東尼戴維斯因傷缺陣，而日本大前鋒的八村壘也有傷，給予了新秀基歷治（Dalton Knect）首次正選機會。湖人今場由勒邦支撐，他全場為湖人取得39分，可是球隊由頭到未都未領先過，首節更是落後過10分。最終湖人全場只有44.1%的命中率之下，以114:131不敵灰熊。