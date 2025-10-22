NBA新賽季展開，洛杉磯湖人在主場就大敗給金州勇士，第21個賽季的勒邦占士（LeBron James）就因為有傷要到下個月才復出。不過今場他仍然文裝一道出現場邊。不過意外地被網民發現，他與一位日本AV女優同框。

湖人在加密貨幣網體育館展開今個賽季的首場常規賽，只是勒邦占士今場只能作壁上觀。而他兒子的邦尼占士（Bronny James）今場作為後備，不過未有派出場，兩父子就齊齊做最近的觀眾。

不過有日本網民就意外發現，在比賽賽場的旁邊，出現了日本AV女優的葵伊吹，網民驚呼這位女優坐上了NBA的「神席」，更被拍到多次就與占士父子同框。而葵伊吹的社交平台，也上載了自己入場看湖人的相片，證明網民沒有眼花。