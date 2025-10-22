NBA新賽季展開，洛杉磯湖人在主場就大敗給金州勇士，第21個賽季的勒邦占士（LeBron James）就因為有傷要到下個月才復出。不過今場他仍然文裝一道出現場邊。不過意外地被網民發現，他與一位日本AV女優同框。
湖人在加密貨幣網體育館展開今個賽季的首場常規賽，只是勒邦占士今場只能作壁上觀。而他兒子的邦尼占士（Bronny James）今場作為後備，不過未有派出場，兩父子就齊齊做最近的觀眾。
不過有日本網民就意外發現，在比賽賽場的旁邊，出現了日本AV女優的葵伊吹，網民驚呼這位女優坐上了NBA的「神席」，更被拍到多次就與占士父子同框。而葵伊吹的社交平台，也上載了自己入場看湖人的相片，證明網民沒有眼花。
葵伊吹熱愛籃球 中學任中鋒
1.62米的葵伊吹熱愛籃球，曾抱著籃球出席活動，亦曾入場觀看日本籃球比賽，被網民冠以「真人版赤木晴子」之名。她在IG限時動態中，曾表示中學時打籃球擔任中鋒，但因身高問題，笑說現在轉任控球後衛了。
葵いぶきちゃんがNBA観に行ってる！！？？— あばれぬ君 (@GSW_Morry_30) October 22, 2025
ドチャクソVIP席！！ pic.twitter.com/qxBih5CzgQ
レブロンの後ろに座ってた日本人です pic.twitter.com/02kPMTZpDH— 葵いぶき (@aoi__ibuki) October 22, 2025