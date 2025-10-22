熱門搜尋:
萬聖節2025 新店關注組 大閘蟹 全運會 劉俊謙 網上熱話 健身 行山路線 二手樓 定期存款 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
體育
2025-10-22 18:02:00

NBA｜湖人揭幕戰勒邦占士文裝出場　竟與日本AV女優同框

分享：
勒邦占士與兒子邦尼占士。(美聯社)

勒邦占士與兒子邦尼占士。(美聯社)

NBA新賽季展開，洛杉磯湖人在主場就大敗給金州勇士，第21個賽季的勒邦占士（LeBron James）就因為有傷要到下個月才復出。不過今場他仍然文裝一道出現場邊。不過意外地被網民發現，他與一位日本AV女優同框。

直播中，勒邦占士與後面的葵伊吹多次一同出現。(網上圖片)

直播中，勒邦占士與後面的葵伊吹多次一同出現。(網上圖片)

湖人在加密貨幣網體育館展開今個賽季的首場常規賽，只是勒邦占士今場只能作壁上觀。而他兒子的邦尼占士（Bronny James）今場作為後備，不過未有派出場，兩父子就齊齊做最近的觀眾。

不過有日本網民就意外發現，在比賽賽場的旁邊，出現了日本AV女優的葵伊吹，網民驚呼這位女優坐上了NBA的「神席」，更被拍到多次就與占士父子同框。而葵伊吹的社交平台，也上載了自己入場看湖人的相片，證明網民沒有眼花。

adblk5
葵伊吹穿上湖人球星當鍚（Doncic）球衣，現場欣賞NBA常規賽。 葵伊吹穿上湖人球星當鍚（Doncic）球衣，現場欣賞NBA常規賽。 葵伊吹IG限動中，稱自己曾是籃球隊中鋒。 葵伊吹熱愛打籃球，被稱為「赤木晴子」真人版。 葵伊吹外號是「赤木晴子」。 葵伊吹「曾是籃球隊中鋒」。 葵伊吹熱愛打籃球，被稱為「赤木晴子」真人版。 葵伊吹熱愛打籃球，被稱為「赤木晴子」真人版。 葵伊吹熱愛打籃球，被稱為「赤木晴子」真人版。 葵伊吹熱愛打籃球，被稱為「赤木晴子」真人版。 葵伊吹熱愛打籃球，被稱為「赤木晴子」真人版。 葵伊吹不時入場觀看籃球比賽。

葵伊吹熱愛籃球 中學任中鋒

1.62米的葵伊吹熱愛籃球，曾抱著籃球出席活動，亦曾入場觀看日本籃球比賽，被網民冠以「真人版赤木晴子」之名。她在IG限時動態中，曾表示中學時打籃球擔任中鋒，但因身高問題，笑說現在轉任控球後衛了。

追蹤am730 Google News