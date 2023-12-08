NBA｜湖人溜馬將爭奪季中錦標賽冠軍　勒邦占士帶領贏鵜鶘44分（附比賽精華）

今屆NBA首次舉辦的季中錦標賽，洛杉磯湖人將與印第安納溜馬爭奪冠軍。在移師拉斯維加斯舉行的4強戰，湖人輕取新奧爾良鵜鶘133:89，會在周末與擊敗密爾沃基公鹿的溜馬，爭奪成為首支季中錦標冠軍。
上季未能在季後賽出戰，湖人在季中錦標賽卻是氣勢如虹，先是分組賽取得全勝，在8強再淘汰鳳凰城太陽。鵜鶘今場開始還是與湖人不分上下，半場雙方8次互換領先，湖人最多都只拉開過13分，半場湖人領先67:54。不過之後的比賽鵜鶘未有再追回，湖人在第3節將對手壓至只得17分，相反自己就攻入43分，比數自此擴大。最後一節比賽成為「垃圾時間」之下，雙方都收起主力，最終湖人大勝133:89擊敗鵜鶘，晉級這項今年首辦的賽事決賽。
湖人今仗有多達6名球員取得雙位數得分，當中勒邦占士（LeBron James）今場攻入30分，以及交出8次的助攻。至於隊友安東尼戴維斯（Anthony Davis）亦有16分及15個籃板。
溜馬再破公鹿入決賽
至於兩支東岸球隊，公鹿與溜馬在全場16次互換領先之下，溜馬以128:119擊敗公鹿，今季第2度擊敗對手晉級。溜馬夏利貝頓（Tyrese Haliburton）獨取27分及15次的助攻，隊友米利斯端納（Myles Turner）亦有26分及10個籃板，雖然公鹿的安迪杜甘普（Giannis Antetokounmpo）個人取得最多的37分及10個籃板，不過溜馬最後仍然淘汰公鹿入決賽。賽事會在周末舉行，冠軍球隊每名球員都會獲50萬美元獎金。