NBA｜湖人溜馬將爭奪季中錦標賽冠軍　勒邦占士帶領贏鵜鶘44分（附比賽精華）

今屆NBA首次舉辦的季中錦標賽，洛杉磯湖人將與印第安納溜馬爭奪冠軍。在移師拉斯維加斯舉行的4強戰，湖人輕取新奧爾良鵜鶘133:89，會在周末與擊敗密爾沃基公鹿的溜馬，爭奪成為首支季中錦標冠軍。

上季未能在季後賽出戰，湖人在季中錦標賽卻是氣勢如虹，先是分組賽取得全勝，在8強再淘汰鳳凰城太陽。鵜鶘今場開始還是與湖人不分上下，半場雙方8次互換領先，湖人最多都只拉開過13分，半場湖人領先67:54。不過之後的比賽鵜鶘未有再追回，湖人在第3節將對手壓至只得17分，相反自己就攻入43分，比數自此擴大。最後一節比賽成為「垃圾時間」之下，雙方都收起主力，最終湖人大勝133:89擊敗鵜鶘，晉級這項今年首辦的賽事決賽。