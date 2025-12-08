NBA｜湖人當錫取三雙贏76人　楊瀚森首次正選拓荒者大敗

勒邦占士（LeBron James）上場僅得8分，中斷自己保持逾千場的雙位數得分紀錄。不過在作客費城76人又回勇，個人獨取29分包括反先的3分波，加上隊友當錫（Luka Doncic）攻入全場最高分兼交出「三雙」的表現，令洛杉磯湖人以112:108擊敗76人。另外中國球手的楊瀚森終於取得首次在NBA的正選上陣，但他效力的波特蘭拓荒者以96:119大敗給孟菲斯灰熊。

上仗僅交8分的占士，今場湖人上半場雖然多數處於落後，更一度落後過10分。然而雙方全場還是6次互換領先，在比賽最後的分半鐘，安比（Joel Embiid）的取得2分將比數追至105平手，但勒邦之後以一個3分為湖人再度領先，之後76人未能追回，輸108:112。占士今場個人取得29分還有7個籃板及6次的助攻，當錫今場以31分、15個籃板及11次助攻取得三雙，成為球隊的贏波關鍵。至於76人的麥斯（Tyrese Maxey）個人交出28分，安比亦有16分。湖人贏波繼續在西岸排第2。