NBA｜湖人當錫取三雙贏76人　楊瀚森首次正選拓荒者大敗

勒邦占士（LeBron James）上場僅得8分，中斷自己保持逾千場的雙位數得分紀錄。不過在作客費城76人又回勇，個人獨取29分包括反先的3分波，加上隊友當錫（Luka Doncic）攻入全場最高分兼交出「三雙」的表現，令洛杉磯湖人以112:108擊敗76人。另外中國球手的楊瀚森終於取得首次在NBA的正選上陣，但他效力的波特蘭拓荒者以96:119大敗給孟菲斯灰熊。
上仗僅交8分的占士，今場湖人上半場雖然多數處於落後，更一度落後過10分。然而雙方全場還是6次互換領先，在比賽最後的分半鐘，安比（Joel Embiid）的取得2分將比數追至105平手，但勒邦之後以一個3分為湖人再度領先，之後76人未能追回，輸108:112。占士今場個人取得29分還有7個籃板及6次的助攻，當錫今場以31分、15個籃板及11次助攻取得三雙，成為球隊的贏波關鍵。至於76人的麥斯（Tyrese Maxey）個人交出28分，安比亦有16分。湖人贏波繼續在西岸排第2。
至於在孟菲斯，因為2名主要的中鋒京恩（Donovan Clingan）及羅拔威廉斯（Robert Williams III）都因為傷病缺勤，令7呎的中國中鋒楊瀚森首次在NBA正選上陣，不過在上陣19分鐘的時間就只取得2分及5個籃板，最終拓荒者作客以96:119大敗給灰熊。這位中國球手今季得分最高是9分，目前場均2.5分及1.5個籃板。拓荒者暫代主帥的史比達（Tiago Splitter）表示：「他的開始不是很好，但是完場是有進步。對他而言這是非常重要的經驗，來到這裡，對着與他一樣身高及強度的對手。」
雷霆大炒爵士15連勝
同日的其他比賽，奧克拉荷馬城雷霆取得15連勝，作客131:101大炒猶他爵士。而金州勇士亦以123:91大勝芝加哥公牛，雖然史堤芬居里（Stephen Curry）仍在養傷，但是占美畢拿（Jimmy Butler）就已經復出並取得19分，而公牛輸波後就已經連輸第7場。另外丹佛金塊115:106擊敗夏洛特黃蜂，紐約人以106:100贏奧蘭多魔術，波士頓塞爾特人121:113贏多倫多速龍。