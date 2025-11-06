NBA｜湖人當錫取35分反勝馬刺　雷霆不敵拓荒者今季首敗

NBA常規賽在周三（5日）出現多場反勝賽果。其中洛杉磯湖人在當錫（Luka Doncic）個人獨取35分，包括反勝關鍵的3分球，協助湖人以118:116擊敗聖安東尼奧馬刺。而上屆總冠軍的奧克拉荷馬城雷霆就終告落敗，作客以119:121不敵波特蘭拓荒者，金州勇士也在領先之下以116:121輸給薩克拉門托帝王。
今季狀態不俗的雲班耶馬（Victor Wembanyama），聯同史堤芬卡斯杜（Stephon Castle）領軍作客洛杉磯。首節當錫雖然個人取得13分，不過湖人一度落後過10分。第2節湖人與馬刺拉鋸，整節雙方就7次互換領先，半場湖人反先60:59。在第3節比賽，馬刺最多拉開過12分之下，以96:88進入最後一節。第4節馬刺的主力手風欠順，雲班耶馬3投中1，卡斯杜更是4射全失之下，球隊僅得20分。在比賽的最後2分48秒，馬刺仍領先112:110，不過當錫隨即一記3分球，為湖人反超前，而湖人也在之後守住領先優勢，以118:116贏波。
當錫今場為湖人交出「準三雙」的表現，除了個人獨取35分，還有13次助攻、9個籃板及5次偷球，隊友艾頓（Deandre Ayton）亦有22分及10個籃板的貢獻。馬刺雖然7人得分達雙位數，不過沒有1個取得多過20分，當中雲班耶馬今場貢獻全隊最高的19分。湖人贏波後排在西岸的第2位。
韋斯布克三雙助帝王擊敗缺3主力勇士
至於西岸「一哥」的雷霆，在8連勝後輸波。球隊在首3節都領先，並且拉開最多22分之下，被拓荒者末段逆轉，最終雷霆以119:121不敵拓荒者，錄得今季首場敗仗，也令聯盟再沒有不敗隊伍。拓荒者今場有3人取得20分以上，令到基爾謝奧斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）即使取得36分，都未能為球隊取得今季第9場勝仗。而另一場，勇士在缺少史堤芬居里（Stephen Curry）、占美畢拿（Jimmy Butler）及達蒙特格連（Draymond Green）之下，以116:121不敵帝王。帝王的韋斯布克（Russell Westbrook）今場為球隊交出23分、16個籃板及10次助攻的「三雙」成績。
同日其他比賽，克里夫蘭騎士以132:121擊敗費城76人，底特律活塞114:103贏猶他爵士，布魯克林籃網終於贏波，以112:103擊敗印第安納溜馬，波士頓塞爾特人136:107大勝華盛頓巫師，紐約人137:114贏明尼蘇達木狼，侯斯頓火箭124:109作客挫孟菲斯灰熊，新奧爾良鵜鶘101:99擊敗達拉斯獨行俠，丹佛金塊122:112贏邁亞密熱火。