NBA｜湖人當錫取35分反勝馬刺　雷霆不敵拓荒者今季首敗

NBA常規賽在周三（5日）出現多場反勝賽果。其中洛杉磯湖人在當錫（Luka Doncic）個人獨取35分，包括反勝關鍵的3分球，協助湖人以118:116擊敗聖安東尼奧馬刺。而上屆總冠軍的奧克拉荷馬城雷霆就終告落敗，作客以119:121不敵波特蘭拓荒者，金州勇士也在領先之下以116:121輸給薩克拉門托帝王。

今季狀態不俗的雲班耶馬（Victor Wembanyama），聯同史堤芬卡斯杜（Stephon Castle）領軍作客洛杉磯。首節當錫雖然個人取得13分，不過湖人一度落後過10分。第2節湖人與馬刺拉鋸，整節雙方就7次互換領先，半場湖人反先60:59。在第3節比賽，馬刺最多拉開過12分之下，以96:88進入最後一節。第4節馬刺的主力手風欠順，雲班耶馬3投中1，卡斯杜更是4射全失之下，球隊僅得20分。在比賽的最後2分48秒，馬刺仍領先112:110，不過當錫隨即一記3分球，為湖人反超前，而湖人也在之後守住領先優勢，以118:116贏波。