NBA｜湖人當錫獨取38分贏黃蜂　馬刺反勝公牛

洛杉磯湖人取得近7場的第6勝，當錫（Luka Doncic）個人攻入38分之下，協助球隊以121:111擊敗夏洛特黃蜂。至於聖安東尼奧馬刺的雲班耶馬（Victor Wembanyama）亦攻入38分，帶領球隊以121:117反勝芝加哥公牛。而邁亞密熱火在加時之下，以140:138擊敗克里夫蘭騎士。

上場不敵阿特蘭大鷹隊，湖人作客夏洛特繼續尋回氣勢。上半場與黃蜂14次互換領先，雙方未能拉開多過10分。不過下半場比賽就一面倒在湖人一方，下半場的比賽湖人未嘗過落後，並最多領先過18分，最終以121:111輕鬆取勝。湖人5個正選今場最起碼都有13分，當錫更是一個人取得38分，列維斯（Austin Reaves）與八村壘亦分別有24及21分，湖人在西岸排第4位。