NBA｜湖人當錫獨取38分贏黃蜂　馬刺反勝公牛

洛杉磯湖人取得近7場的第6勝，當錫（Luka Doncic）個人攻入38分之下，協助球隊以121:111擊敗夏洛特黃蜂。至於聖安東尼奧馬刺的雲班耶馬（Victor Wembanyama）亦攻入38分，帶領球隊以121:117反勝芝加哥公牛。而邁亞密熱火在加時之下，以140:138擊敗克里夫蘭騎士。
上場不敵阿特蘭大鷹隊，湖人作客夏洛特繼續尋回氣勢。上半場與黃蜂14次互換領先，雙方未能拉開多過10分。不過下半場比賽就一面倒在湖人一方，下半場的比賽湖人未嘗過落後，並最多領先過18分，最終以121:111輕鬆取勝。湖人5個正選今場最起碼都有13分，當錫更是一個人取得38分，列維斯（Austin Reaves）與八村壘亦分別有24及21分，湖人在西岸排第4位。
在芝加哥，雲班耶馬獨取38分，包括在第4節個人轟18分，帶領馬刺反勝公牛121:117，為球隊取得3連勝。雲班耶馬今場除了轟入38分外，還有12個籃板及5次的封阻，而這個長人今場3分9次起手入6球，成為馬刺自2021年3月以來，首次作客芝加哥贏波。同時雲班耶馬成為單場首位取得最少35分、10個籃板、5次助功、5次封阻以及5個3分的球員。迪艾朗霍斯（De’Aaron Fox）取得今個賽季個人最高的21分，史堤芬卡斯杜（Stephon Castle）亦有19分及11次的助攻，馬刺3連勝後排西岸第2。
熱火加時2分贏騎士
同日的比賽，熱火在主場打到加時，以140:138擊敗騎士。鳳凰城太陽就以121:98贏新奧爾良鵜鶘，密爾沃基公鹿以116:114小勝達拉斯獨行俠，底特律活塞亦打到加時才以137:136擊敗華盛頓巫師，奧蘭多魔術115:112波特蘭拓荒者，明尼蘇達木狼就120:113作客贏猶他髑士。