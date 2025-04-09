NBA｜湖人當錫被逐不敵雷霆　公鹿落後24分反勝木狼

常規賽領先球隊奧克拉荷馬城雷霆，主場向洛杉磯湖人復仇成功。在湖人有當錫（Luka Doncic）在第4節因第2次技術犯規被逐之下，基爾謝奧斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）為雷霆取得42分，協助球隊136:120擊敗湖人，一報兩日前落敗之辱。而密爾沃基公鹿，在「字母哥」安迪杜甘普（Giannis Antetokounmpo）交出「三雙」表現下，在落後最多24分的情況以110:103反勝明尼蘇達木狼。
兩日前在洛杉磯遭遇滑鐵盧，雷霆回歸主場與湖人再戰。雖然雷霆稍為佔優，但也未曾超過10分，雙方在前3節13次互換領先。在第4節的初段仍然爭得緊湊，共7次互換。不過當錫在比賽餘7分40秒時，因為第2次技術犯規而被罰離場之下，雷霆先由基爾謝奧斯阿歷山大射入罰球追平108平手。在當錫退場後，雷霆再度取回比賽主動，並將比分拉開，最終雷霆輕取湖人136:120。
被趕的當錫今場為湖人貢獻23分，而勒邦占士（LeBron James）就有26分，列維斯（Austin Reaves）取24分。不過基爾謝奧斯阿歷山大個人交出42分，而謝倫威廉士（Jalen Williams）亦有26分的支援。雷霆現時以65勝14負繼續領先常規賽，而湖人就48勝31負在西岸列第3位。
西岸3至8位僅差兩場
仍然有機會爭奪西岸前6的木狼，在作客東岸第5的公鹿。球隊雖然大部份時間處於領先，在第4節迪雲辛素（Donte DiVincenzo）在2分鐘射入3分後，一度領先公鹿24分。然而比賽之後隨即起變化，木狼之後5分鐘未得1分，被公鹿打出23:0的攻勢將比分追至僅落後1分，儘管蘭度（Julius Randle）的2個罰球為木狼攻入2分，不過公鹿之後成功反勝，以110:103擊敗木狼。復出的安迪杜甘普今場為公鹿交出23分、13個籃板及10次助攻。另外東岸的第2位的波士頓塞爾特人對第3的紐約人，兩隊雖然已取得季後賽資格，不過仍鬥得激烈，最終塞爾特人小勝119:117。
西岸的第3至第8目前只有2場的分差，當中金州勇士在史堤芬居里（Stephen Curry）交出25分下，以133:95大勝鳳凰城太陽。而洛杉磯快艇主場就以122:117擊敗聖安東尼奧馬刺。現時快艇、勇士與丹佛金塊及孟菲斯灰熊戰績同為47勝32負。