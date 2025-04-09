NBA｜湖人當錫被逐不敵雷霆　公鹿落後24分反勝木狼

常規賽領先球隊奧克拉荷馬城雷霆，主場向洛杉磯湖人復仇成功。在湖人有當錫（Luka Doncic）在第4節因第2次技術犯規被逐之下，基爾謝奧斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）為雷霆取得42分，協助球隊136:120擊敗湖人，一報兩日前落敗之辱。而密爾沃基公鹿，在「字母哥」安迪杜甘普（Giannis Antetokounmpo）交出「三雙」表現下，在落後最多24分的情況以110:103反勝明尼蘇達木狼。

兩日前在洛杉磯遭遇滑鐵盧，雷霆回歸主場與湖人再戰。雖然雷霆稍為佔優，但也未曾超過10分，雙方在前3節13次互換領先。在第4節的初段仍然爭得緊湊，共7次互換。不過當錫在比賽餘7分40秒時，因為第2次技術犯規而被罰離場之下，雷霆先由基爾謝奧斯阿歷山大射入罰球追平108平手。在當錫退場後，雷霆再度取回比賽主動，並將比分拉開，最終雷霆輕取湖人136:120。