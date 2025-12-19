NBA｜湖人當錫轟45分反勝爵士　紐約人1分險勝溜馬

洛杉磯湖人在當錫（Luka Doncic）個人取得「三雙」，包括45分、14次助攻及11個籃板的表現之下，在落後的情況以143:135反勝主場的猶他爵士。至於新科NBA盃冠軍的紐約人，作客以1分之微險勝印第安納溜馬。

在NBA盃八強不敵馬刺之後，湖人上仗作客險勝太陽。在轉到鹽湖城對爵士，爵士上半場以65%的命中率，領先78:73。不過湖人下半場逐步收窄比分下，第4節最多拉開過12分，雖然爵士追近過130:134，但隨着當錫的表現下，湖人終以143:135反勝。當錫今場繼續是湖人的得分主力，個人貢獻45分、14次助攻及11個籃板，湖人全隊6人取得知位數得分，包括5個正選。勒邦占士（）亦有28分及10次的助攻，令湖人以19勝7負，繼續排西岸第3。