NBA｜湖人當錫轟45分反勝爵士　紐約人1分險勝溜馬

洛杉磯湖人在當錫（Luka Doncic）個人取得「三雙」，包括45分、14次助攻及11個籃板的表現之下，在落後的情況以143:135反勝主場的猶他爵士。至於新科NBA盃冠軍的紐約人，作客以1分之微險勝印第安納溜馬。
在NBA盃八強不敵馬刺之後，湖人上仗作客險勝太陽。在轉到鹽湖城對爵士，爵士上半場以65%的命中率，領先78:73。不過湖人下半場逐步收窄比分下，第4節最多拉開過12分，雖然爵士追近過130:134，但隨着當錫的表現下，湖人終以143:135反勝。當錫今場繼續是湖人的得分主力，個人貢獻45分、14次助攻及11個籃板，湖人全隊6人取得知位數得分，包括5個正選。勒邦占士（）亦有28分及10次的助攻，令湖人以19勝7負，繼續排西岸第3。
雷霆主場輕取快艇
至於在NBA盃贏得冠軍的紐約人，離開拉斯維加斯後就去到印第安波利斯對溜馬。在謝倫般臣（Jalen Brunson）最後5.6秒的3分得手，加上安奴奧比（OG Anunoby）成功偷波，令紐約人作客以114:113險勝溜馬，繼續在東岸排第2位。而鳳凰城太陽在主場亦只能險勝，以99:98擊敗金州勇士。常規賽領先的奧克拉荷馬城雷霆就主場繼續贏波，以122:101輕取洛杉磯快艇。
同日其他比賽，夏洛特黃蜂133:126贏阿特蘭大鷹隊，邁亞密熱火作客挫布魯克林籃網106:95，聖安東尼奧馬刺119:94輕取華盛頓巫師。多倫多速龍111:105贏密爾沃基公鹿。新奧爾良鵜鶘加時133:128贏侯斯頓火箭，達拉斯獨行俠同樣加時116:114擊敗底特律活塞，丹佛金塊126:115贏奧蘭多魔術。