NBA｜湖人當錫「地標戰」輕取爵士　勇士居里畢拿合壁挫公鹿

洛杉磯湖人球迷期待已久的當錫（Luka Doncic）終於首度為球隊上陣，這位新的湖人球星首戰雖然僅得14分，不過仍協助湖人以132:113擊敗猶他爵士。至於金州勇士在史堤芬居里（Stephen Curry）與占美畢拿（Jimmy Butler）合作的第2場比賽，就以125:111擊敗密爾沃基公鹿。

在今冬備受關注的NBA交易，湖人選擇在對西岸尾二的爵士，作為當錫的「地標戰」。首次為湖人上陣，當錫全場上陣僅23分半鐘，在第4節完全休戰，仍為球隊攻入14分，還取得5個籃板和4次助攻。湖人全隊就有7人取得雙位數得分，包括全部正選，勒邦占士（LeBron James）更是全場取得24分，八村壘及列維斯（Austin Reaves）亦超過20分，分析有21及22分，帶領湖人大勝一場。湖人主帥列迪克（JJ Redick）賽後對當錫的表現：「我認為他處理得很好。了解盧卡（當錫），可能首次代表湖人上陣是有點緊張。我覺得他處理得真的很好，而他今晚也打得很好。」