NBA｜湖人絕殺溜馬　勒邦占士沉寂大半場靠壓哨補籃建功

勒邦占士（LeBron James）復出後再次帶領洛杉磯湖人重回勝軌，在球隊作客印第安納溜馬的比賽，「大帝」在最後一擊為湖人補籃，協助球隊以120:119險勝，同時也將自己連續在NBA取得雙位數的場數增至1,283場。

月初受傷後，勒邦占士在對芝加哥公牛的比賽才復出。然而今仗「大帝」的表現僅一般，前3節他6次起手「全炒」，僅從罰球線上取得3分。但到第4節，他個人獨取10分。在最後一擊，當錫（Luka Doncic）的起手中籃框彈出之際，在籃底的勒邦占士出手一托，為湖人取得絕殺的入球，以120:119險勝。勒邦今場其實只收獲13分、13個籃板及7次的助攻。隊友的當錫反而貢獻了34分，列維斯（Austin Reaves）也有24分，在勒邦未上力前幫助湖人維持競爭。湖人目前以44勝28負在西岸排第4。