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體育
2024-03-27 13:14:47

NBA｜湖人缺勒邦占士兩度加時挫公鹿　畢拿抱恙熱火不敵勇士（附比賽精華）

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湖人兩度加時擊敗公鹿。(美聯社)

湖人兩度加時擊敗公鹿。(美聯社)

洛杉磯湖人雖然缺少了勒邦占士（LeBron James），然而球隊在作客密爾沃基公鹿，在兩度迫到加時之下，以128:124擊敗對手取勝。至於在爭逐季後賽附加賽席位的金州勇士，就藉邁亞密熱火主將占美畢拿（Jimmy Butler）缺陣，以113:92擊敗對手。

勒邦左足踝的受傷，令他再次缺席湖人的關鍵比賽。不過湖人在第4節落後到19分之下，在最後的43秒由達利安派斯（Taurean Prince）兩個罰球追平公鹿101:101，讓比賽進入加時。首節加時雙方都未能拉開對手，而要進入第2次加時，今次湖人就在列維斯（Austin Reaves）的3分拉開距離後，成功保住領先，以128:124擊敗公鹿。

勒邦今仗因傷缺陣。(美聯社) 湖人以128:124擊敗公鹿。(美聯社) 湖人以128:124擊敗公鹿。(美聯社) 湖人以128:124擊敗公鹿。(美聯社) 湖人以128:124擊敗公鹿。(美聯社) 湖人以128:124擊敗公鹿。(美聯社)

列維斯今場取得職業生涯的第2次「三雙」，交出29分、14個籃板及10次助攻，而安東尼戴維斯（Anthony Davis）亦有34分及23個籃板。公鹿主將的安迪杜甘普（Giannis Antetokounmpo）其實都有「三雙」，取得29分、21個籃板及11次助攻，只是隊友未能保住初段優勢讓湖人絕地反勝。公鹿輸波仍在東岸排第2，至於湖人就仍然在西岸排第9。

在西岸被侯斯頓火箭猛追的勇士，就需要作客邁亞密對熱火。可是熱火的畢拿因病缺陣，勇士就在基利湯臣（Klay Thompson）攻入全場最多的28分，當中包括6個3分球，協助勇士以113:92輕取熱火。勇士目前以37勝34負在西岸排第10，與火箭其實只有1場的差距。而熱火就在東岸排第7，仍有機會爭季後賽的直接晉級資格。

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勇士以113:92輕取熱火。(美聯社) 勇士以113:92輕取熱火。(美聯社) 勇士以113:92輕取熱火。(美聯社) 勇士以113:92輕取熱火。(美聯社) 勇士以113:92輕取熱火。(美聯社)
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