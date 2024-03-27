NBA｜湖人缺勒邦占士兩度加時挫公鹿　畢拿抱恙熱火不敵勇士（附比賽精華）

洛杉磯湖人雖然缺少了勒邦占士（LeBron James），然而球隊在作客密爾沃基公鹿，在兩度迫到加時之下，以128:124擊敗對手取勝。至於在爭逐季後賽附加賽席位的金州勇士，就藉邁亞密熱火主將占美畢拿（Jimmy Butler）缺陣，以113:92擊敗對手。

勒邦左足踝的受傷，令他再次缺席湖人的關鍵比賽。不過湖人在第4節落後到19分之下，在最後的43秒由達利安派斯（Taurean Prince）兩個罰球追平公鹿101:101，讓比賽進入加時。首節加時雙方都未能拉開對手，而要進入第2次加時，今次湖人就在列維斯（Austin Reaves）的3分拉開距離後，成功保住領先，以128:124擊敗公鹿。