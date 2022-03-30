NBA︱湖人負獨行俠錄3連敗　跌落西岸第11隨時無緣季後賽

洛杉磯湖人球星勒邦占士（LeBron James）繼續因傷缺陣之下，湖人持續不振。在周二(29日)作客達拉斯獨行俠的比賽，湖人由頭輸到尾之下，以110:128不敵獨行俠，除了錄得3連敗的戰績之外，球隊在西岸更跌落第11位，在餘下僅有7場比賽，隨時緣盡季後賽。

勒邦占士未及傷癒之下，湖人靠着韋斯布祿（Russell Westbrook）與蒙克（Malik Monk）撐起大局。不過開賽獨行俠就打出8:0的比數，顯示雙方的分野。湖人在前3節都不及對手之下，最多被拉開過37分。獨行俠最後一節收起主力後，仍以128:110，18分大勝湖人，在西岸繼續排第4位。而湖人就與聖安東尼奧馬刺同樣以31勝44負的成績分列第10及11位。

當錫交出「三雙」

獨行俠的當錫（Luka Doncic）今仗表現突出，除了攻入最多的34分之外，亦貢獻12個助攻和12個籃板的「三雙」成績。而湖人的蒙克雖然取得28分，而韋斯布祿亦有25分，可是獨行俠卻連同後備有7人取得雙位數得分。

湖人餘下7仗都是面對西岸的隊伍，其中只有對奧克拉荷馬雷霆一仗排名比湖人低，而雷霆亦已確定無法晉身季後賽，其餘6場有2場要對上目前排第6的丹佛金塊，以及有1場對已取得常規賽冠軍的鳳凰城太陽，另外3場分別要對金州勇士、猶他爵士及新奧爾良鵜鶘。