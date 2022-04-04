NBA︱湖人負金塊6連敗　季後賽勢危

擁有華麗陣容的洛杉磯湖人，在於勒邦占士（LeBron James）繼續養傷之下，以118:129不敵丹佛金塊，常規賽已錄得6連敗，在西岸已拉開與聖安東尼奧馬刺的距離，今季或有可以再度缺席季後賽。

兩年前的總決賽，在勒邦占士、安東尼戴維斯（Anthony Davis）等主將坐鎮下，湖人重奪NBA總冠軍。然而僅僅兩季後，這支17屆總冠軍卻再次落入可能緣盡季後賽的局面。安東尼戴維斯上仗傷癒復出，在今日對金塊的比賽，交出了28分、9個籃板及8次助攻的接近「三雙」表現，而隊友韋斯布祿（Russell Westbrook）亦有27分及10個籃板的「雙雙」。不過球隊仍然無法在主場擊敗金塊。

湖人在上半場多數時間都領先，最多更領先過9分。不過金塊半場再度反先之後，下半場形勢扭轉。金塊在進入最後一節之後，開始逐步拉闊差距，最終金塊以129:118獲鋒。金塊中鋒的祖傑（Nikola Jokic）今場取得38分以及18個籃板，而金塊全隊有6人交出雙位數得分。

湖人再輸一場將無緣季後賽

湖人落敗後，以31勝47負，在西岸繼續排第11，但是由於同日聖安東尼奧馬刺以113:92擊敗波特蘭拓荒者，拉開了與湖人的差距。在餘下4場的比賽，由於湖人在對馬刺及鵜鶘的賽續都較差，所以湖人再輸或是馬刺只要取得1勝，湖人都將會無緣季後賽。

安東尼戴維斯賽後就表示，球隊今季的失利，可能是因為隊中的球員不時受傷，令球隊今季飽受傷兵問題困擾。