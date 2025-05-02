NBA｜湖人首圈出局勒邦占士去向未定

隨着洛杉磯湖人周三（4月30日）主場不敵明尼蘇達木狼，場數以1:4不敵對手被淘汰。已屆40歲的勒邦占士（LeBron James）被問到來季會否繼續留在湖人，再征戰多個賽季，勒邦表示自己未有答案。

勒邦占士在NBA的第22個賽季，以季後賽首圈出局終結。他在賽後被問到未來的想法：「我不知道。我還沒有有關的答案。我想我會與家人、我太太以及支持我的團隊討論一下再看看會發生甚麼吧。我還需要跟自己檢討一下，究竟我還想打多久。」占士會有價值5,260萬美元的球員選項，讓他可以在來季繼續留在湖人，不過他需要在6月29日前作出決定。