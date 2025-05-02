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體育
2025-05-02 14:45:19

NBA｜湖人首圈出局勒邦占士去向未定

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湖人在季後賽首圈止步。(路透社)

湖人在季後賽首圈止步。(路透社)

隨着洛杉磯湖人周三（4月30日）主場不敵明尼蘇達木狼，場數以1:4不敵對手被淘汰。已屆40歲的勒邦占士（LeBron James）被問到來季會否繼續留在湖人，再征戰多個賽季，勒邦表示自己未有答案。

勒邦占士在NBA的第22個賽季，以季後賽首圈出局終結。他在賽後被問到未來的想法：「我不知道。我還沒有有關的答案。我想我會與家人、我太太以及支持我的團隊討論一下再看看會發生甚麼吧。我還需要跟自己檢討一下，究竟我還想打多久。」占士會有價值5,260萬美元的球員選項，讓他可以在來季繼續留在湖人，不過他需要在6月29日前作出決定。

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湖人球星勒邦占士。(路透社)

湖人球星勒邦占士。(路透社)

勒邦占士：不知道現在自己定位

今季以西岸第3種子晉級，卻第一圈被木狼以4:1淘汰，被問來季湖人的方向，占士表示：「這是要看如何經營。除了那些有合約鎖死的球員，你不會知道明年的陣容如何。而我仍要在想自己。所以我不知道陣容是如何，我也不知道現在自己的定位。」占士之後澄清自己的說法，指自己沒打算尋找其他的球隊。

占士又表示：「對我而言，自我2007年首次打入總決賽，那時候我就有機會體會那刻的滋味和感受。自此之後，每季我未能打入總決賽或是贏不到總冠軍都會有所失望。因此，這會是一個失望和未滿足的休季。」

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