NBA｜湖人27分破雷霆　紐約人贏太陽錄今季50勝

聯盟領先的奧克拉荷馬城雷霆今季第2次連敗，球隊主場以99:126大敗給洛杉磯湖人，當錫（Luka Doncic）今場為湖人攻入30分，令湖人近5場贏下第4仗，並已升至西岸的第3。至於東岸的季後賽及附加賽隊伍就全部已定，當中紐約人就以112:98擊敗鳳凰城太陽，取得球隊今季第50場勝仗。

早已取得季後賽的雷霆，在餘下5場比賽的時間仍在與克里夫蘭騎士爭逐聯盟第一的戰績，讓季後賽擁主場優勢。不過面對下半季有當錫加盟的湖人，在第1節後段已被拉開比數。湖人自第1節中段由八村壘上籃得分反先15:13後，比賽就在湖人掌握。湖人最多領先過29分下，最終以126:99大勝。當錫今場個人交出30分，而列維斯（Austin Reaves）也有20分貢獻，勒邦占士（LeBron James）今場亦有19分及7次助攻。基爾謝奧斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）今場雖然有26分，不過雷霆就僅3人得分上雙，兩隊周二（8日）再戰。湖人目前以48分30負排西岸第3，雖然至少確定有附加賽資格，不過西岸的季後賽席位仍可能到常規賽最後2場才得以確定。