NBA｜湖人31分大破鷹隊　勇士主場不敵紐約人（附比賽精華）

洛杉磯湖人以31分之差大破阿特蘭大鷹隊，當中勒邦占士（LeBron James）獨取25分及10次的助攻，為球隊以136:105取勝，中止連敗。至於同樣要在西岸努力的金州勇士，就以112:119不敵紐約人。
兩隊今年初的對賽，湖人不敵鷹隊。不過今次主場出戰湖人戰力十足。全場90投52中的命中率成為大勝關鍵，對手的鷹隊今場命中率僅42.9%。湖人5名正選都取得雙位數得分，除了勒邦占士有25分之外，迪安基路羅素（D'Angelo Russell）取得最多的27分及10次助攻，而他今場3分10投6中之下，令他今個賽季累積183個3分，追平雲艾素（Nick Van Exel）在1994至95賽季的單季3分球紀錄。而湖人贏波後，戰績為37勝32負，在西岸排第9，仍有望取得季後賽的直接晉級資格。
至於之前一仗擊敗湖人的勇士，卻在主場不敵紐約人。紐約人的謝倫般臣（Jalen Brunson）個人獨取34分，而麥拜迪（Miles McBride）就攻入個人職業生涯新高的29分，協助紐約人以7分之微考擊敗勇士。勇士的史堤芬居里（Stephen Curry）今場雖然有27分，然而他的3分球命中只得13投4中，加上隊友沒能給予幫助，令勇士不敵紐約。勇士目前在西岸以35勝32負排第10位，但仍被緊隨的侯斯頓火箭追趕，季後賽的附加賽席位仍未穩固。