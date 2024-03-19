NBA｜湖人31分大破鷹隊　勇士主場不敵紐約人（附比賽精華）

洛杉磯湖人以31分之差大破阿特蘭大鷹隊，當中勒邦占士（LeBron James）獨取25分及10次的助攻，為球隊以136:105取勝，中止連敗。至於同樣要在西岸努力的金州勇士，就以112:119不敵紐約人。

兩隊今年初的對賽，湖人不敵鷹隊。不過今次主場出戰湖人戰力十足。全場90投52中的命中率成為大勝關鍵，對手的鷹隊今場命中率僅42.9%。湖人5名正選都取得雙位數得分，除了勒邦占士有25分之外，迪安基路羅素（D'Angelo Russell）取得最多的27分及10次助攻，而他今場3分10投6中之下，令他今個賽季累積183個3分，追平雲艾素（Nick Van Exel）在1994至95賽季的單季3分球紀錄。而湖人贏波後，戰績為37勝32負，在西岸排第9，仍有望取得季後賽的直接晉級資格。