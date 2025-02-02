NBA｜湖人AD換當錫　獨行俠指要加強防守爭冠

NBA的交易最終日會在今個星期五（7日），在邁亞密熱火的占美畢拿（Jimmy Butler）仍未有「着落」之際，達拉斯獨行俠在上周末（1日）啟動最重磅的交易，以當家球星的當錫（Luka Doncic）換來洛杉磯湖人的安東尼戴維斯（Anthony Davis），獨行俠的經理指，相信防守才可以贏得冠軍。 這宗重磅交易在美國時間的周末傳出，這是湖人、獨行俠及猶他爵士的三方交易，當中湖人除了獲得當錫，還有獨行俠的基爾巴（Maxi Kleber）及馬基爾夫莫里斯（Markieff Morris）。獨行俠就會獲得安東尼戴維斯、麥斯基士堤（Max Christie）以及湖人在2029年的首圈選秀權，至於爵士就會獲得荷特舒希芬奴（Jalen Hood-Schifino）以及湖人及獨行俠今年的第2圈選秀權。

對於這次的交易，獨行俠的總經理歷高哈利遜（Nico Harrison）向美國ESPN解釋：「我相信防守可以贏得錦標。我認為取得全防守陣容的中鋒及具有防守意識的最佳陣容成員，會讓我們有更好的機會。我們在建立現在以至未來都可以取勝的陣容。」 獨行俠不滿當錫缺紀律 據ESPN的報道，交易由獨行俠提出，在數前哈利遜已經與湖人的總經理商討。報道又指，湖人的管理層以至教練團對交易的看法一致，並高興獲得僅25歲的當錫這位NBA球星。然而包括湖人的當家球星勒邦占士（LeBron James），以及兩位主要涉事球員都對交易並不知情。ESPN指，勒邦是在對紐約人的比賽後與家人晚餐才知悉交易，並在理解及消化這消息，而當錫及KD也在事前並不知情。

報道指，獨行俠打算換走當錫是因為他們對當錫的狀況有疑慮，尤其是他們認為當錫在飲食方面缺乏紀律，又而且他近期的傷患也不少。當錫今季僅為獨行俠上陣22場，而且自聖誕節後已沒有上陣。而KD在上周也因為腹部肌肉拉傷休戰。而報道指，這是NBA首次在季中有兩位最佳陣容球員進行交易。